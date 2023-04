Daugiau kaip pusė britų nenori mokėti už Karolio III karūnavimą

Karolio ir jo žmonos Camillos karūnavimas išpuola aukštos infliacijos laikmečiu. Be to, visoje šalyje vyksta streikai viešajame bei privačiame sektoriuje.

Britų vyriausybė dar nepranešė, kiek iš viso kainuos karūnavimo iškilmės. Be šeštadienį Vestminsterio abatijoje vyksiančios ceremonijos sekmadienį prie Vindzoro pilies numatytas koncertas, kuriame dalyvaus pasaulio muzikos žvaigždės. Spėjama, kad išlaidos sieks dešimtis milijonų svarų. Be to, ekonominių kaštų pareikalaus papildoma nedarbo diena.

Mirusios karalienės Elžbietos II karūnavimas prieš 70 metų atsiėjo 912 000 svarų – šiandien tai atitiktų apie 20,5 mln. svarų (23,2 mln. eurų). Jos tėvo, Karolio senelio, karūnacija 1937 m. kainavo 454 000 svarų. Šiandien tai atitiktų 24,8 mln.