Lenkijos „siaubo namų“ istorijoje – dar daugiau šokiruojančių faktų: nuo tėvų pastojo ir kita dukra, prakalbo apie dingusius dvynukus

Piotrui Gierasikui ir jo dukrai Paulinai Gierasik gresia kalėjimas iki gyvos galvos po to, kai praėjusią savaitę šeimos namo rūsyje Černikų kaime, šiaurės Lenkijoje, buvo rasti negiliuose kapuose ir plastikiniuose maišuose suvynioti trijų kūdikių palaikai.

Valdžios institucijos taip pat nustatė, kad vienas iš kūdikių priklausė kitai iš keturių Piotro dukterų. Vietos gyventojai baiminasi, kad gali būti daugiau šios Piotro dukros kūdikių, kurią, kaip įtariama, išprievartavo tėvas.

Viena vietos gyventoja, kurią žiniasklaida įvardijo, kaip „artimą šeimai“, laikraščiui „Fakt“ atskleidė, kad viena iš dukterų pagimdė dvynukus, tačiau kūdikiai dingo.

„Maždaug prieš 2–3 metus viena iš Piotro dukterų susilaukė dvynukų. Dabar pradedame viską prisiminti, – teigė ji. – Jis išvežė mergaitę į kitą vaivadiją, neva gimdyti, į Torunę (už maždaug 145 km) arba Ciechocineką (už mažaug 160 kilometrų).

Pasak moters, Piotras neva patikino socialinius darbuotojus, kad viskas gerai. „Jie juo patikėjo, bet dabar niekas nežino, kas nutiko šiems vaikams. Kodėl jis nuvežė ją taip toli? Kodėl ne į Gdanską?“ – klausė ji.

Be to, šeimos kaimynai mano, kad Piotro žmona, dvylikos vaikų motina, galėjo mirti nuo „sudaužytos širdies“ po to, kai išsiaiškino, kad jis turėjo lytinių santykių su dukra.

Kaimynų teigimu, ankstyva moters mirtis neva tik sustiprino vyro polinkį į prievartą. Jam teko vienam auginti vaikus izoliuotame ir apleistame šeimos name Černikų kaime.

Tyrimas dėl žmogžudysčių pradėtas po to, kai policija gavo skundą iš socialinių tarnybų. Pranešama, kad vienas iš P.Gierasik kolegų darbe įspėjo socialines tarnybas, pamatęs „nerimą keliančią“ tekstinę žinutę, kurią 20-metė išsiuntė savo tėvui.

„Mes, kaip socialinės tarnybos, negalime įeiti į namus prievarta, – sakė socialinės rūpybos centro vadovė Staroj Kiševoj Joanna Mikolajska. – Kad turėtume pagrindą imtis veiksmų, turėtume turėti konkretų pranešimą. Visada prašome pateikti tokius pranešimus. Jie gali būti anoniminiai.“

„Dabar gavome tokį pranešimą ir mūsų veiksmai buvo neatidėliotini, tačiau žmogiškuoju lygmeniu mes viską analizuojame. Svarstome, ar viską padarėme teisingai, ar galėjome padaryti ką nors daugiau“, – sakė ji.