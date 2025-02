Valstybinė žiniasklaida: šiaurės Sirijoje automobilyje padėta bomba nusinešė 15 žmonių gyvybes

Naujienų agentūra SANA remdamasi gelbėtojų iš „Baltųjų šalmų“ organizacijos suteikta informaciją pranešė apie vietinės reikšmės kelyje įvykusias „skerdynes“ – 14 moterų ir vieno vyro gyvybes nusinešusį „automobilyje padėtos bombos sprogimą, įvykusį tuo metu, kai pro šalį važiavo žemės ūkio darbininkus gabenusi transporto priemonė“.

Be to, per šį išpuolį buvo sužeista dar 15 moterų, kai kurių iš jų būklė yra sunki, nurodė SANA, pridurdama, kad žuvusiųjų skaičius gali išaugti.

Atsakomybės už šią ataką kol kas niekas neprisiėmė.

Tai buvo jau antras panašaus pobūdžio išpuolis, pastarosiomis dienomis įvykęs karo draskomoje Sirijoje, kur praėjusį gruodį sukilėliai su islamistais priešakyje nuvertė autokratiškąjį šalies prezidentą Basharą al-Assadą.

Sirijos žmogaus teisių stebėjimo agentūra pranešė, kad šeštadienį Manbidže „netoli karių pozicijos sprogus automobilyje padėtai bombai“ žuvo devyni žmonės, tarp jų – nenurodytas skaičius Turkijai palankių kovotojų.

Turkijos remiamos pajėgos šiaurinėje Sirijos dalyje lapkritį pradėjo kurdų vadovaujamų ir JAV remiamų Sirijos demokratinių pajėgų puolimą ir, nepaisant JAV pastangų padėti susitarti dėl paliaubų, užėmė keletą kurdų kontroliuojamų anklavų.

JAV padedamos SDP buvo pradėjusios karinę kampaniją, pasibaigusią tuo, kad 2019 m. iš Sirijos buvo išvaryti „Islamo valstybės“ džihadistai.

Tačiau Turkija pagrindinį šios grupuotės bloką – Liaudies apsaugos dalinius (YPG) – kaltina ryšiais su Kurdų darbininkų partija (PKK).

Tiek Turkija, tiek Jungtinės Valstijos dešimtmečiais Turkijos žemėje maištaujančią PKK laiko teroristine grupuote.

Naujoji Sirijos valdžia pareikalavo, kad SDP sudėtų ginklus ir atmetė reikalavimus įsteigti kokią nors kurdų savivaldą.

B. al-Assadas Siriją valdė geležine ranka, o po žiauriai numalšintų 2011 m. kilusių antivyriausybinių protestų prasidėjo karas, per kurį daugiau nei 500 000 žmonių žuvo ir milijonams teko palikti namus.