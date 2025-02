D. Trumpo marti ves laidą „Fox News“ televizijos kanale

42 metų buvusi viena iš Respublikonų nacionalinio komiteto pirmininkų ves laidą „Mano požiūris su Lara Trump“ (My View with Lara Trump), kuri bus rodoma geriausiu laiku – šeštadienio vakarais per „Fox News Channel“.

Pranešime apie jos paskyrimą, „Fox News Media“ vadovė Suzanne Scott pavadino L. Trump „talentinga komunikacijos specialiste“.

„Džiaugiuosi galėdama vėl prabilti per „FOX News“, tiesiogiai kalbėtis su Amerikos žmonėmis ir pabrėžti tai, kas daro šią šalį tokią puikią“, – pasak kanalo, sakė L. Trump.

Erico Trumpo žmona nuo 2020 m. vedė savo tinklalaides, o 2021–2022 m. buvo „Fox“ bendradarbė.

Jos įdarbinimas laidų vedėja liudija šiltus santykius tarp D. Trumpo ir kanalo, kuriam jis jau kelerius metus teikia pirmenybę.

Iš „Fox“ jis samdė darbuotojus į savo vyriausybės kabinetą, gynybos sekretoriumi paskirdamas ryto laidų vedėją Pete‘ą Hegsetą, o transporto sekretoriumi – „Fox Business Network“ laidų vedėją Seaną Duffy.

Keletas pirmosios D. Trumpo administracijos narių, įskaitant spaudos sekretorę Kayleigh McEnany, dabar dirba „Fox“ kanale.

Prezidentų artimieji ir anksčiau yra dirbę žiniasklaidoje, tačiau dar niekada toks artimas šeimos narys nevedė televizijos laidos kadencijos metu.

Jenna Bush Hager 2009 m. pradėjo dirbti NBC korespondente, tačiau tai buvo praėjus keliems mėnesiams po to, kai jos tėvas, prezidentas George‘as W. Bushas, paliko postą.

O Billo Clintono duktė Chelsea dirbo NBC naujienų tarnyboje 2011–2014 m., t. y. praėjus daugeliui metų po to, kai jos tėvas baigė prezidentavimą.