Suomijoje sulaikyta Lietuvos nusikaltėlių grupuotė: konfiskuotų ir išplatintų narkotikų vertė – apie 13 mln. eurų

„Pirminis tyrimas atskleidė, kad visa operacija buvo valdoma iš užsienio“, – sako tyrimo direktorius, Länsi-Uusimaa policijos departamento detektyvas inspektorius Tuomas Kuure.

Bendra konfiskuotų ir gatvės prekyboje išplatintų narkotikų vertė – apie 13 mln. eurų.

Policijos duomenimis, narkotikai į Suomiją buvo gabenami kontrabanda, daugiausia iš Prancūzijos, lengvaisiais automobiliais ir mikroautobusais. Pirminio tyrimo duomenimis, narkotikai į Suomiją buvo gabenami per Tornio ir Turku miestus.

„Šiame nusikaltime buvo naudojamas tradicinis kontrabandos būdas, t. y. narkotikai buvo slepiami transporto priemonėse esančiame bagaže arba specialiai įrengtose slėptuvėse transporto priemonėse“, – sako už tyrimą atsakingas muitinės tyrimų direktorius Janne Kallio.

Manoma, kad kontrabandininkai, gabendami medžiagas per Švediją, slėpė savo maršrutą.

Muitinė ir Länsi-Uusimaa policijos departamentas buvo atsakingi už šių atvejų tyrimą. Tiriamais atvejais kontrabandininkai perdavė narkotikus gavėjams po jų atvykimo į Suomiją, daugiausia Länsi-Uusimaa regione.

Narkotikų gavėjai ir platintojai daugiausia buvo Suomijoje gyvenantys Rusijos ir Estijos piliečiai. Vėliau narkotikai buvo platinami visoje Suomijoje.

Iš viso į Suomiją buvo išvežta daugiau kaip 350 000 „Subutex“ tablečių, daugiau kaip 10 kg kokaino, daugiau kaip 52 kg amfetamino ir 60 kg marihuanos. Iš šių kiekių per pirminį tyrimą Suomijoje ir Švedijoje iš viso konfiskuota 82 586 „Subutex“ tabletės, 1,15 kg amfetamino, 139 g kokaino ir 1,8 kg hašišo.

Be to, per pirminį tyrimą konfiskuota 169 180 eurų grynaisiais pinigais.

Iš viso buvo suimta 14 asmenų, įtariamų sunkiais nusikaltimais, susijusiais su narkotikais.

Parengta pagal „Iltalehti“ inf.