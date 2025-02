Prasideda 61-oji Miuncheno saugumo konferencija

Viešbutyje „Bayerischer Hof“ vyksiančią konferenciją pradės Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris. Tada tris dienas vyks diskusijos svarbiausiais saugumo politikos klausimais.

Viena svarbiausių temų – Rusijos karas Ukrainoje. Taip pat bus kalbama apie besitęsiantį konfliktą Artimuosiuose Rytuose, Europos gynybą, klimato kaitą, energetinį saugumą, dirbtinį intelektą, konfliktus Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Sudane bei daugeliu kitų svarbių klausimų.

Konferencijoje, be kitų, dalyvaus Vokietijos federalinis kancleris Olafas Scholzas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Prancūzijos ir Lenkijos prezidentai Emmanuelis Macronas ir Andrzejus Duda.

Nekantriai laukiama JAV delegacijos atstovų kalbų. Žinoma, kad į forumą atvyksta JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as.

Aukščiausius savo atstovus delegavo NATO bei Europos Sąjunga (ES) – renginyje bus Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola, ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas, taip pat naujasis NATO generalinis sekretorius Markas Ruttė.

Forume dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip pranešė Prezidentūra, šalies vadovas pasisakys diskusijose „Fortifying the East: A dive into NATO‘S strategy“ ir „Seismic Shifts: More European Responsibility for Defense“, dalyvaus konferencijos paraštėse numatytuose dvišaliuose susitikimuose su užsienio valstybių partneriais. Miuncheno saugumo konferencijoje taip pat viešės ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas bei Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis.

Penktadienį konferencijoje didžiausias dėmesys bus skiriamas pasaulinio saugumo iššūkiams, tokiems kaip pasaulinis valdymas, demokratijos atsparumas ir klimato saugumas. Šeštadienį planuojamos diskusijos apie tarptautinės tvarkos situaciją, regioninius konfliktus ir krizes bei transatlantinę partnerystę. Sekmadienį konferencija baigsis diskusijomis apie Europos vaidmenį pasaulyje.

Vokietijos policija prognozuoja, kad Miuncheno saugumo konferencija pritrauks apie 40 įvairių demonstracijų. Konferencijos dienomis budės apie 5 tūkst. policijos pareigūnų, kurie atvyks iš visos Vokietijos ir net Austrijos. Aplink konferencijos vietą nustatytas saugumo perimetras, o virš miesto uždrausti skrydžiai, taip pat ir dronų.

Pastaraisiais metais Miuncheno saugumo konferencijoje vyko ne tik mitingai prieš karą ir karines išlaidas, bet ir prieš pandeminius karantinus, kraštutinių dešiniųjų ir antiimigracinius judėjimus, taip pat Irano griežtosios linijos grupuotes.

Ši Miuncheno saugumo konferencija bus paskutinioji, kai jai pirmininkaus Christophas Heusgenas. Po to konferencijos pirmininko pareigas perims kadenciją baigęs NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas