Dešinysis radikalas C. Georgescu apskundė sprendimą neleisti jam dalyvauti Rumunijos prezidento rinkimuose

Pirmadienį prie teismo susirinko dešimtys radikalaus politiko rėmėjų, kad pareikštų protestą dėl jo pašalinimo iš rinkimų. Teismas dėl skundo ketina tartis antradienį popiet.

Rinkimų komisija, nenurodydama priežasčių, sekmadienį, pašalino C. Georgescu iš rinkimų. Tada šimtai jo šalininkų suplūdo į protestą. Kilo smurtiniai susirėmimai su policija, ši panaudojo ašarines dujas. Nukentėjo 13 žmonių. C. Georgescu tinkle X pareiškė: „Europa dabar yra diktatūra. Rumunija gyvena tironijoje“.

Rumuniją daug mėnesių yra ištikusi politinė krizė. Lapkritį iki tol beveik nežinomas C. Georgescu netikėtai laimėjo pirmąjį prezidento rinkimų ratą. Tačiau Konstitucinis teismas prieš pat planuojamą antrąjį turą dėl įtarimų, kad Rusija kišosi į rinkimus, anuliavo pirmojo balsavimo rezultatus. Dabar gegužę numatyti nauji rinkimai.

Vasario pabaigoje prokuratūra pradėjo baudžiamąjį tyrimą prieš C. Georgescu. Jis, be kita ko, kaltinamas pateikęs neteisingus duomenis apie savo rinkimų kampanijos finansavimą ir savo turtą. Trečiadienį dėl spėjamo kišimosi C. Georgescu naudai Rumunija išsiuntė du rusų diplomatus.