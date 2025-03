Dar vienas palankus sprendimas Rusijai: JAV pasitraukia iš svarbios tarptautinės grupės

Sprendimas pasitraukti iš Tarptautinio persekiojimo dėl agresijos nusikaltimų prieš Ukrainą centro tapo naujausiu įrodymu, kad kitaip nei Donaldo Trumpo pirmtakas Joe Bidenas naujojo JAV prezidento administracija nesiekia atsakomybėn patraukti paties V. Putino.

Grupė buvo įsteigta, siekiant patraukti Rusijos vadovus, taip pat šios šalies sąjungininkus Baltarusijoje, Šiaurės Korėjoje ir Irane atsakomybėn dėl nusikaltimų, kurie tarptautinėje teisėje ir sutartyse yra apibrėžiami kaip agresija, nukreipta prieš kitos šalies suverenumą. J. Bideno administracija prie šio centro veiklos prisidėjo 2023 m.

Su padėtimi susipažinusių šaltinių teigimu, apie šį sprendimą turėtų būti paskelbta kovo 17 d. elektroniniame laiške, kuris bus išsiųstas Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūrai (Eurojustui), prie kurios ir buvo įsteigta minėtoji grupė.

Jungtinės Valstijos buvo vienintele ne Europos šalimi, bendradarbiavusia su šia grupe ir į Hagą pasiuntusia vyresnįjį Teisingumo departamento prokurorą, kad talkintų tyrėjams iš Ukrainos, Baltijos šalių ir Rumunijos.

Be to, D. Trumpo administracija mažina ir Atsakomybės už karo nusikaltimus komandos (angl. War Crimes Accountability Team – WarCAT), kurią 2022 m. įsteigė tuometinis generalinis prokuroras Merrickas Garlandas ir kurioje dirbo patyrę prokurorai, darbo apimtis. Šios komandos tikslas buvo koordinuoti Teisingumo departamento pastangas perduoti teismui Rusijos piliečius, atsakingus už žiaurumus, įvykdytus po to, kai prieš trejus metus prasidėjo plataus masto invazija.

„Karo nusikaltėliai niekur nepasislėps“, – pristatydamas šią komandą sakė M. Garlandas.

Jis pridūrė, kad ministerija „imsis visų priemonių, kad patrauktų atsakomybėn asmenis, Ukrainoje vykdančius karo nusikaltimus ir kitokius žiaurumus“.

Tarptautinė grupė

J. Bideno prezidentavimo metais „WarCAT“ vykdė svarbią pagalbinę funkciją – padėjo ir taip daug darbo turintiems Ukrainos prokurorams ir teisėsaugos agentūroms tvarkyti logistikos, darbuotojų apmokymo reikalus, taip pat teikė tiesioginę pagalbą Ukrainos teismuose rusų atžvilgiu pareiškiant kaltinimus dėl karo nusikaltimų.

Komandos pastangomis buvo pradėta viena svarbi byla – 2023 m. gruodį JAV prokurorai pagal prieš beveik tris dešimtis metų priimtą karo nusikaltimų įstatymą pirmą kartą už akių nuteisė keturis rusų karius už tai, kad kankino Ukrainoje Chersono regione gyvenusį Amerikos pilietį.

Tuo tarpu prezidentas D. Trumpas mėgina gerinti santykius su V. Putinu, kritikuodamas Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir netgi melagingai teigdamas, kad Ukraina pati išprovokavo žiaurią ir neteisėtą karinę Rusijos invaziją.

„Jums nederėjo to pradėti, – vasarį kalbėjo D. Trumpas, omenyje turėdamas Ukrainos valdžios atstovus. – Galėjote susitarti.“ Be to, V. Zelenskį jis yra pavadinęs „neišrinktu diktatoriumi“ ir pareiškęs, kad jis eidamas šias pareigas „dirbo siaubingai“.

Šaltinių teigimu, D. Trumpo administracija nenurodė priežasčių, dėl kurių bus traukiamasi iš tyrimų komandos darbo, viso labo paaiškindama, kad turimus išteklius būtina skirti kitoms sritims – šiuo pasiteisinimu grindžiami ir kiti jos darbuotojų ir politikos nuostatų atžvilgiu priimami sprendimai.