Izraelio kariuomenė nurodė Gazos Ruožo gyventojams evakuotis iš dalies Rafacho miesto

Be to, „Hamas“ pranešė, kad per izraeliečių smūgį žuvo vienas aukšto rango „Hamas“ narys.

Platformoje „X“ paskelbtame pranešime Izraelio karinių pajėgų atstovas Avichay‘jus Adraee‘is nurodė, kad kariuomenė „pradėjo teroristinių organizacijų puolimą“ Rafacho Tal el-Sultano rajone.

A. Adraee‘is paragino jame esančius palestiniečius pasitraukti iš „pavojingos mūšių zonos“ ir persikelti toliau į šiaurę.

Naujienų agentūros AFP korespondentai pranešė, kad Tal el-Sultane buvo mėtomos ir skrajutės su ta pačia žinute.

Pirmiau per izraeliečių suduotą smūgį el Mavasio stovyklai Gazos Chan Junio rajone buvo nukautas vyresnysis „Hamas“ pareigūnas Salahas al-Bardawilas ir jo žmona, sekmadienį pranešė islamistų judėjimas.

S. Bardawilas buvo gerai žinomas „Hamas“ veikėjas, priklausęs šios grupuotės politiniam biurui bei Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai – Palestinos savivaldos parlamentui, kurio paskutinis posėdis įvyko 2007 m.

Be to, sekmadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad vyksta operacijos ir Beit Hanune šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje.

„Šios operacijos metu naikintuvai atakavo keletą „Hamas“ objektų“, – nurodoma kariuomenės pranešime.

Prisiekęs sunaikinti Palestinos smogikų grupuotę „Hamas“, Izraelis antradienį vėl ėmė intensyviai bombarduoti Gazą bei pasiuntė į ją sausumos karius, nutraukdamas nuo sausio 19 d. galiojusias paliaubas.

Iki atnaujindamas puolimą, Izraelis kovo pradžioje ėmė blokuoti humanitarinę pagalbą ir nutraukė elektros tiekimą karo nualintai Gazai, tokiu būdu siekdamas priversti „Hamas“ sutikti su Izraelio paliaubų pratęsimo sąlygomis bei paleisti 58 įkaitus, kuriuos Palestinos smogikai vis dar laiko po 2023 m. spalio 7 d. įvykdyto ir karą sukėlusio išpuolio.

Elektra iš Izraelio aprūpino energija pagrindinę Gazos vandens gėlinimo stotį, o priėmus sprendimą nutraukti jos tiekimą 2,4 mln. Gazos gyventojų gyvenimo sąlygos tapo dar blogesnės.

Netoli Gazos Ruožo sienos su Egiptu esančiame Rafache prieš maždaug vienerius metus jau vyko didelis Izraelio pajėgų puolimas.