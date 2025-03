Aiškėja, kas yra 4 Lietuvoje dingę amerikiečių kariai: šeimos dalinasi jautriomis žinutėmis

Dante Gogo Taitano

Iš Guamo kilęs karys Dante Gogo Taitano yra vienas iš keturių JAV kariuomenės 3-iosios pėstininkų divizijos, dislokuotos Fort Stiuarte, Džordžijos valstijoje, karių, kurie nuo kovo 25 d. yra dingę Lietuvoje.

„Vis dar puoselėjame viltį ir meldžiamės, bet viską atiduodame į Viešpaties rankas“, – šeštadienio vakarą laikraščiui „Pacific Daily News“ sakė kario dėdė Willy Floresas.

D. G. Taitano ir trys kiti kariai buvo paskelbti dingusiais be žinios po to, kai antradienį per pratybas Pabradės poligone netoli Lietuvos sienos su Baltarusija buvo aptiktas pelkėje paskendęs jų šarvuotas gelbėjimo automobilis M88 „Hercules“.

Pirmadienį paieškos operacijoje įvyko proveržis, kai iš pelkės pagaliau buvo ištrauktas šarvuotis. Tačiau vis dar neskelbiama, ar viduje buvo dingę kariai.

Incidentas įvyko per taktines pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje. Remiantis tarptautiniais pranešimais, kuriuose cituojami JAV kariuomenės šaltiniai, kariai – dalis 3-iosios pėstininkų divizijos, 1-osios brigados karių – vykdė misiją, kurios tikslas buvo atgauti kitą JAV karinę transporto priemonę, kai įvyko nelaimingas atsitikimas.

Tuo metu D. G. Taitano buvo dislokuotas Lietuvoje kaip bendros mokymo misijos dalyvis, patvirtino jo dėdė.

W. Floresas pasidalijo, kad jo sūnėnas, kuris mokėsi Okkodo vidurinėje mokykloje, vos prieš kelerius metus įstojo į kariuomenę.

„Jis buvo pagarbus jaunuolis, džiaugėsi, kad įstojo į kariuomenę ir pradės naują gyvenimą. Mes juo labai didžiavomės“, – sakė W. Floresas.

D. G. Taitano motina Helen Gogo atsisakė komentuoti, tačiau paprašė visuomenės toliau melstis už jos sūnų.

Edvinas Franco

Patvirtinta, kad seržantas Edvinas Franco taip pat yra vienas iš keturių Lietuvoje dingusių JAV karių.

Tęsiantis dingusių karių paieškoms, Georgia Franco atpažino, kad vienas iš jų yra jos vyras, seržantas E. Franco. Kalbėdama su Atlantos naujienų kanalu „11 Alive News“, Georgia pasidalijo, kad jos 25-erių metų vyras, prieš įstodamas į kariuomenę 2018 m., dirbo tankų mechaniku Fort Stiuarte Hinesvilyje, Džordžijos valstijoje.

Nors pareigūnai viešai neįvardijo karių, Georgia Franco „11 Alive News“ sakė, kad tarp jų buvo ir jos vyras. Ji taip pat paminėjo, kad seržantas E. Franco buvo kilęs iš Glendeilo, Kalifornijoje, ir kad jis labai didžiavosi savo vaidmeniu.

Pora susipažino 2022 m. per pažinčių programėlę, Georgiai persikėlus iš Pietų Karolinos į Džordžiją.

„Tai „Bumble“ meilės istorija. Žinote, tobula pasaka“, – sakė ji Atlantos leidiniui. Praėjusių metų spalį pora susilaukė pirmojo vaiko, o vos po trijų mėnesių Edwinas buvo pašauktas į Lietuvą trečiajai misijai.

„Mums pasisekė, turėjome galimybę kalbėtis kiekvieną dieną“, – pridūrė jo žmona. Ji prisiminė jų pokalbį pirmadienio vakarą, apie 19 val. vakaro Savanoje.

„Aš pasakiau: „O, kodėl tu prabudai? Turėtum miegoti“, o jis man pasakė: „Mes vykstame į atkūrimo misiją“, – prisiminė Georgia.

Toliau ji aprašė akimirką, kai sužinojo, kad jos vyras dingo.

„Žinote, pasklido žinia, kad jiems nepavyko išvykti ir jie negali jų rasti“, – sakė ji.

Georgia apibūdino akimirką, kai pasigirdo beldimas į jos duris.

„Į mano duris pasibeldė 23 val. vakaro ir pasakė, kad jų (karių) statusas nežinomas. Nuo to laiko pas mus buvo krizių komandos ir kapelionai. Parama buvo didžiulė. Didžiausia mūsų, kariškių sutuoktinių, baimė – sulaukti beldimo į duris“, – sakė Georgia.

22-ejų metų mergina taip pat emocingai prašė supratimo.

„Tiesiog netikėkite viskuo, ką skaitote. Ir žinokite, kad tai yra žmonės, mes esame šeimos ir mums skauda. Kol neturime jokio patvirtinimo, tiesiog laikykite mus savo maldose ir mintyse. Kad ir kas nutiktų, tai bus sunkiausia navigacija. Ir tiesiog žinokite, kad mes esame čia ir darome viską, ką galime“, – ragino ji.

Troy'us Collinsas

Trečiasis Pabradėje dingęs amerikiečių karys trejų, šešrių ir devynerių metų dukrų tėvas Troy'us Collinsas jaunesnysis. Jo buvusi žmona Aryelle ir jų vaikai, šiuo metu gyvenantys Mičigane, sunkiai išgyvena nežinomybę.

Kario šeimai internete renkama parama maistu.

„Parama Aryelle Knutson-Collins ir jos kūdikiams šiuo sunkiu metu.

Kaip daugelis iš jūsų tikriausiai žinote, Troy'us Collinsas, vienas iš keturių Lietuvoje dingusių <...> karių, yra atsidavęs vyras ir tėvas. Jo žmona Aryelle Knutson-Collins ir vaikai yra jo gyvenimo šviesa. Jie kartu sukūrė laimingus ir mylinčius namus Fort Stiuarte, o dabar, šiuo neįsivaizduojamu metu, norime susiburti ir juos palaikyti.

Buvo įsteigtas „Maisto traukinys“, skirtas aprūpinti maistu Aryelle ir vaikus, kai jie įveikia šią sunkią kelionę. Jei galite paaukoti maistą, šiai šeimai tai būtų labai svarbu. Jei negalite taip prisidėti, prašome pasiųsti maldą, palaiminimą arba tiesiog palaikyti Troy'ų, Aryelle ir jų mažyles mintimis.

Kiekvieną dieną jie laukia naujienų, nes paieškos ir atkūrimo pastangos tęsiasi, o mūsų parama – maistu, maldomis ar padrąsinimo žodžiais – gali daug ką pakeisti.

Prašome prisijungti prie mūsų ir šiuo metu palaikyti šią neįtikėtiną šeimą. Jei norėtumėte padėti, čia rasite nuorodą į „Maisto traukinį“, – rašoma interneto svetainėje „mealtrain.com“.

Publikacijos metu

Jose Duenezas

Dar vienas dingęs karys yra Jose Duenezas jaunesnysis. Jo žmona Kaii ir jų dvejų metų sūnus taip pat tebelaukia žinių ir tikisi stebuklo.

„Mano vyras yra geras žmogus ir garbinga siela. Kai jis su manimi kalba, jaučiuosi rami“, – rašė ji socialiniame tinkle „Facebook“.

„Jo draugai visada sakydavo, kad jo žodžiai juos ramina, guodžia. Jo balsas bus girdimas, kad ir kas nutiktų“, – pridūrė ji.

J. Duenezas aistringai domėjosi žvejyba, taip pat buvo karių psichinės sveikatos gynėjas. Jis nenuilstamai dirbo siekdamas didinti informuotumą ir lėšas, kad būtų užkirstas kelias savižudybėms kariuomenėje.