Ekvadore vyksta antrasis prezidento rinkimų ratas

Ekvadorą šiuo metu krečia didelė nusikalstamumo krizė. Žmogžudysčių skaičius nuo 5,8 nužudymo, tenkančio 100 000 gyventojų 2017 m., dabar išaugo iki 50,7. Anksčiau gana saugia laikytoje šalyje veikia galingos narkotikų gaujos. Per Ramiojo vandenyno uostus dideli kiekiai kokaino keliauja pirmiausiai į Europą ir Aziją. Prezidentas D. Noboa paskelbė nepaprastąją padėtį ir kovoti su gaujomis nusiuntė ginkluotąsias pajėgas.

Daugelis gyventojų, be to, sunerimę dėl prastos ekonominės situacijos. Nuo pernai metų šalis yra recesijoje. Išaugo skurdas ir nedarbas. Emigracijos skaičiai yra didžiausi per 15 metų.

Prieš pat antrąjį rinkimų ratą prezidentas sostinėje Kite, septyniose provincijose ir visuose šalies kalėjimuose įvedė nepaprastąją padėtį. Jis tai argumentavo „augančiu organizuotų ginkluotų grupuočių smurtu“. Nepaprastoji padėtis, be kita ko, leidžia pasitelkti kariuomenę, sustabdyti susirinkimų laisvę ir tam tikrose teritorijose įvesti komendanto valandą.

D. Noboa 2023 m. spalį buvo išrinktas prezidentu, kai jo pirmtakas Guillermas Lassas po dvejų kadencijos metų paleido parlamentą ir paskyrė naujus rinkimus. Būdamas 35-ejų, jis tada tapo pirmuoju demokratiškai išrinktu Ekvadoro prezidentu. Kadangi D. Noboa tik užbaigė G. Lasso kadenciją, dabar po pusantrų metų rengiami nauji rinkimai.