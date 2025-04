Kanadoje – D. Trumpo šešėlio aptemdyti rinkimai: pagrindiniai klausimai, kandidatai ir kas pastatyta ant kortos

Dabartinis Liberalų partijos lyderis Markas Carney paskelbė rinkimus kovo mėn. netrukus po to, kai perėmė postą iš buvusio ministro pirmininko Justino Trudeau. Pagrindinis jo varžovas lenktynėse yra konservatorių lyderis Pierre'as Poilievre'as.

Kai praėjusį mėnesį po rinkimų paskelbimo Kanados parlamentas buvo paleistas, liberalai turėjo 152 vietas, o konservatoriai – 120. Likusias vietas užėmė Kvebekų blokas (33), Naujųjų demokratų partija (24) ir Žaliųjų partija (2).

Daugiau nei septyni milijonai kanadiečių jau balsavo iš anksto, o jų aktyvumas buvo rekordinis. Balsavimo apylinkės atsidarė pirmadienį nuo 7 val. Rytų dienos laiku (EDT) – 14 val. Lietuvos laiku.

Kada sužinosime, kas laimėjo?

Preliminarūs rezultatai greičiausiai bus paskelbti vėlai vakare pirmadienį arba anksti ryte antradienį vietos laiku, taigi iki antradienio vakaro Lietuvos laiku.

Tačiau po rinkimų pareigūnai dar kartą patikrins balsų skaičių.

Naujienų tarnybos, įskaitant Kanados visuomeninį transliuotoją CBC, paprastai paskelbia numatomą nugalėtoją rinkimų naktį, kai bus suskaičiuota dauguma balsų. Jie bus pagrįsti pirminiais rezultatais, gautais iš „Elections Canada“, kuri vykdo šalies federalinius rinkimus.

Rinkimų apklausų pabaigos laikas visoje šalyje yra išdėstytas dalimis, kad būtų galima prisitaikyti prie kelių laiko juostų.

Pirmosios apklausos Niufaundlende ir Labradore baigsis 19 val. EDT (2 val. ryto Lietuvos laiku), o paskutinės apklausos Britų Kolumbijoje baigsis 22 val. EDT (5 val. Lietuvos laiku).

Daugiausia apklausų, įskaitant Ontarijo ir Kvebeko provincijas, baigsis 21.30 val. EDT (4.30 val. Lietuvos laiku). Tai bus svarbus laikas, kai politinės partijos iškovos dideles pergales ir pralaimėjimus.

Jei konservatoriai arba liberalai daug laimės rytinėje šalies dalyje, gali būti, kad rinkimai bus paskelbti anksčiau.

Tačiau gali prireikti daugiau laiko išsiaiškinti, ar kanadiečiai išsirinks mažumos, ar daugumos vyriausybę.

Kaip vyksta balsų skaičiavimas?

Federalinių rinkimų pareigūnai privalo skaičiuoti balsavimo biuletenius ranka, dalyvaujant liudininkams. Balsavimo biuleteniai skaičiuojami tik užsidarius rinkimų apylinkėms kiekvienoje vietovėje, kurioje buvo atiduoti balsai.

Balsai, kurie buvo atiduoti anksčiau, skaičiuojami vietiniame „Elections Canada“ biure kiekvienoje apygardoje. Paprastai jie skaičiuojami rinkimų naktį užsidarius balsavimo apylinkėms, tačiau kai kurie iš jų gali būti suskaičiuoti iki valandos anksčiau, jei jų yra daug.

Šiais metais rinkėjai pasiekė naują išankstinio dalyvavimo rinkimuose rekordą Kanadoje – iš anksto atiduota daugiau kaip 7 mln. biuletenių.

Paštu atsiųstų balsų ir karinėse bazėse atiduotų biuletenių skaičiavimas kartais užtrunka ilgiau, tačiau pareigūnai sako, kad tikisi, jog dauguma biuletenių bus suskaičiuoti rinkimų naktį.

Kokias svarbiausias vietas reikia stebėti?

Kadangi Ontarijas ir Kvebekas sudaro 200 iš 343 vietų parlamente, jei čia bus stebima triuškinama pergalė, rinkimų nugalėtoją sužinosime labai anksti.

Verta stebėti kai kurias šalies dalis, kad pamatytume tendencijas, įskaitant „905“ – aplink Toronto miestą esančių savivaldybių pasagą, kuri sudaro 31 ridingą, arba rinkimų apygardą.

Tai jau seniai yra kovos laukas tarp liberalų ir konservatorių.

Daugelio akys taip pat bus nukreiptos į dvi Otavos apygardas.

Liberalas M. Carney, kuris niekada nebuvo išrinktas į parlamentą, kandidatuoja Nepeane – netoli Otavos.

Tuo tarpu konservatorius P. Poilievre'as siekia išlaikyti savo vietą Karletone – apygardoje, taip pat esančioje netoli Otavos.

Kas bus, jei nė viena partija nesurinks daugumos?

Paprastai vyriausybę formuoja daugiausiai vietų ar išrinktų parlamento narių turinčios partijos lyderis.

Jei nė viena partija nesurenka daugumos, sudaroma mažumos vyriausybė. Tuomet daugiausiai vietų turinti partija turi priimti teisės aktus bendradarbiaudama su kitomis partijomis.

Kada laimėtojas tampa ministru pirmininku?

Jei laimės liberalai, jų lyderiui M. Carney nereikės iš naujo prisiekti. Vietoj to jis ir toliau dirbtų savo darbą, kaip ir jo kabineto ministrai.

Jei M. Carney nuspręstų pertvarkyti savo kabinetą, įvyktų ceremonija su generalgubernatoriumi, tačiau iki tol ministrai liktų savo postuose.

Jei laimės konservatoriai, jų lyderis P. Poilievre'as greičiausiai užtruks apie dvi savaites, kol taps ministru pirmininku.

Pavyzdžiui, kai 2015 m. Justinas Trudeau nugalėjo Stepheną Harperį, prisaikdinti jį prireikė 15 dienų.

D. Trumpo įtaka rinkimams

Metų pradžioje atrodė, kad konservatoriai užtikrintai laimės bet kokias varžybas, kol D. Trumpo muitai ir barniai dėl Kanados pavertimo „51-ąja valstybe“ nesugriovė šalies politikos ir neįpūtė naujos gyvybės į M. Carney liberalų partiją

Galutinės apklausos rodo, kad liberalai šiek tiek pirmauja, nors per pastarąją savaitę lenktynės paaštrėjo, o konservatorių lyderis P. Poilievre'as sako, kad jo partija gali laimėti.

36 dienas trukusi rinkimų kampanija baigėsi niūria nata, partijų lyderiams reaguojant į šeštadienio vakarą Vankuveryje įvykusį išpuolį, kai, automobiliui taranavus minią, žuvo 11 žmonių.

Dabartinis ministras pirmininkas M. Carney atšaukė sekmadienio rytą vykusį sustojimą Hamiltone, kad kreiptųsi į tautą po išpuolio, kai visureigis rėžėsi į minią, susirinkusią į vietos filipiniečių festivalį.

Tuo tarpu P. Poilievre'as papildomai sustojo kampanijos metu Misisogoje, Toronto priemiestyje, kad pasikalbėtų su filipiniečių bendruomenės nariais.

Vėliau tą pačią dieną M. Carney surengė daugybę renginių trijose provincijose – Saskačevane, Albertoje ir Britų Kolumbijoje – siekdamas galutinai pritraukti rinkėjų balsus Vakarų Kanadoje, kur konservatoriai turi daugiau paramos.

D. Trumpo sprendimas įvesti 25 proc. tarifus Amerikos šiaurinei kaimynei ir jo nuolatiniai grasinimai aneksuoti šalį kaip „51-ąją valstybę“ pakurstė gilų pyktį, taip pat Kanados nacionalizmo jausmus. Tai paskatino ledo ritulio sirgalius prieš rungtynes nušvilpti JAV himną, o tai buvo ženklas, kaip staiga buvo sukrėsti dešimtmečius trukę stabilūs JAV ir Kanados santykiai.

JAV prezidentas dominavo rinkimų kampanijos metu, o daugelis varžybas laikė referendumu dėl to, kaip Kanada turėtų elgtis su žmogumi, kuris ką tik pradėjo savo antrąją kadenciją Baltuosiuose rūmuose.

Per rinkimų kampanijos sustojimus 60 metų M. Carney dažnai kalbėjo apie būtinybę atremti egzistencinę grėsmę, kylančią iš prezidento D. Trumpo, kuris, pasak jo, „bando mus palaužti, kad JAV galėtų mus valdyti“.

Jis pozicionavo save kaip tinkamiausią vadovauti šaliai per dabartinę krizę, remdamasis savo, kaip buvusio Kanados centrinio banko vadovo per Didžiąją recesiją ir Jungtinės Karalystės centrinio banko vadovo per „Brexit“, patirtimi.

Sekmadienį rinkimų kampanijos stotelėje Saskatūne M. Carney sakė, kad Kanada turėtų stiprinti ryšius su kitais „patikimais prekybos partneriais“, tokiais kaip Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga.

Anksčiau per rinkimus jis sakė, kad senieji santykiai, kuriais Kanada dešimtmečius palaikė santykius su JAV, „baigėsi“.

Tuo tarpu konservatorių lyderis P. Poilievre'as paskutinį kartą sustojo Ontarijuje, kur, kaip rodo apklausos, jo partija atsilieka. Gausiai apgyvendintoje provincijoje yra 122 vietos parlamente iš 343, kurios gali pakeisti rinkimų baigtį. Partija turi laimėti 172 vietas, kad turėtų daugumos vyriausybę. Liberalai šiuo metu turi 152 vietas, daugiausiai iš visų partijų, tačiau jiems reikėtų surinkti daug vietų, kad galėtų kontroliuoti Bendruomenių rūmus.

Didelė dalis P. Poilievre'o pranešimų buvo sutelkta į tai, ką jis pavadino „prarastu liberalų dešimtmečiu“ vadovaujant buvusiam ministrui pirmininkui J. Trudeau, kuris atsistatydino anksčiau šiais metais, kai jo partija smuko apklausose.

Konservatorių lyderis dažnai remdavosi nusivylimu sparčiai augančiomis būsto kainomis, neįperkamumu ir nusikalstamumu, kad pristatytų save kaip permainas, kurių reikia kanadiečiams, atnešiantį kandidatą.

„Reikia balsuoti už pokyčius, kad galėtumėte įpirkti maistą ir būstą“, – sakė jis šalininkams kampanijos stotelėje Piterbore, mieste į šiaurės rytus nuo Toronto.

Kadangi rinkimai vyksta kaip varžybos tarp konservatorių ir liberalų, mažesnėms partijoms sunkiai sekėsi įsitvirtinti.

Jagmeeto Singho vadovaujama kairiųjų pažiūrų Naujoji demokratų partija (NDP) gali prarasti nemažai vietų, nes atsilieka nuo separatistinio Kvebeko bloko (Bloc Québécois), kuris savo kandidatus kelia tik prancūzakalbėje Kvebeko provincijoje.

Sekmadienį J. Singhas atšaukė keletą kampanijos renginių dėl mirtino išpuolio Vankuveryje. NDP lyderis, siekiantis būti perrinktas Vankuverio apygardoje, likus kelioms minutėms iki išpuolio susitiko su rėmėjais Lapu Lapu festivalyje. Po jo kalbėdamas su žiniasklaida jis atrodė akivaizdžiai susijaudinęs.

Per visus rinkimus J. Singhas ragino kanadiečius balsuoti už jo partijos kandidatus, kad jie galėtų kontroliuoti valdžią Otavoje.

Blokas taip pat patyrė sunkumų, nes baimė dėl D. Trumpo grasinimų ir Kanados ateities kurstė nerimą visoje šalyje ir stūmė rinkėjus prie didesnių federalinių partijų.

Istoriškai Kanadai vadovavo tik liberalų arba konservatorių vyriausybės.

Nors prezidentas D. Trumpas buvo pagrindinė Kanados rinkimų figūra, jis vengė komentuoti jų rezultatus.

Tačiau D. Trumpo administracija tęsė retoriką dėl Kanados perėmimo. JAV valstybės sekretorius Marco Rubio sekmadienį NBC laidai „Meet the Press“ sakė, kad „prezidentas ne kartą yra pareiškęs, jog mano, kad Kanadai būtų geriau kaip (JAV) valstijai“.

Parengta pagal BBC inf.