Kerštas, nekompetencija ir žala valstybei: įvertino pirmąsias D. Trumpo 100 dienų Baltuosiuose rūmuose

D. Remnickas pažymi, kad Trumpas niekada neslėpė savo motyvų ar charakterio. Jis atėjo į valdžią 2017 m., šlovindamas Andrew Jacksono (pirmojo JAV prezidento demokrato) ir Williamo McKinley'io (25-ojo JAV prezidento) neliberalizmą ir mojuodamas Charleso Lindbergho (legendinio aviatoriaus, Amerikos didvyrio) vėliava „Pirmiausia – Amerika“.

D. Trumpas, pabrėžia Davidas Remnickas, smagiai nuteikė Europos sąjungininkus prieš save ir paskelbė NATO „ atgyvena“, tačiau dabar yra pagrindo manyti, kad jo pirmoji kadencija ir pirmasis bandymas įtvirtinti autoritarinį valdymą buvo tik mėgėjiškas, tam tikra repeticija.

„Jis turėjo ambicijų – tiesiog dar nežinojo, ką daro“, – pabrėžia TNY redaktorius.

D. Trumpas padarė daug žalos, tačiau kai kurie jo labiausiai puoselėti užmojai liko neįgyvendinti. Jis pralaimėjo perrinkimą, bet, kaip pabrėžia Davidas Remnickas, nesustojo.

Padaręs išvadą, kad Joe Bidenas per silpnas laimėti, D. Trumpas buvo teisus. Be to, rašo straipsnio autorius, jis ne tik nusprendė išlikti savimi. Jis taip pat liko ištikimas savo pagrindiniam įkvėpimo šaltiniui – kerštui.

D. Remnickas taip pat akcentuoja, kad paklusnumas buvo pagrindinis reikalavimas potencialiems patarėjams ir pareigūnams, todėl dabar administracijoje dirba kuo daugiau paklusnių žmonių. Nekompetentingumas nėra kliūtis įsidarbinti. Kaip vieną iš pavyzdžių TNY redaktorius nurodo Pete'ą Hegsethą, kuris iš „Fox News“ laidų vedėjo tapo Pentagono vadovu.

Analizuodamas pirmąsias D. Trumpo šimtą dienų Baltuosiuose rūmuose D. Remnickas pažymi, kad nesėkmių sąrašas yra ir stulbinantis, ir nuspėjamas. Neturėdamas aiškaus tikslo, JAV prezidentas susvetimėjo su Europa, Japonija, Meksika ir Kanada, dar labiau susilpnino NATO ir dar aiškiau pademonstravo savo palankumą Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui.

Jis delegavo Eloną Muską vykdyti neteisėtus veiksmus prieš vyriausybines agentūras, kurios gelbsti daugybę gyvybių, taip pat su neslepiamu malonumu deportavo daugiau nei du šimtus žmonių į „Salvadoro gulagą“ (CECOT kalėjimą). Tęsdamas D. Trumpo veiksmų sąrašą, TNY redaktorius taip pat nurodė tarifus, kurie akimirksniu destabilizavo pasaulio ekonomiką.

„Tai gali būti didžiausias įvartis į savus vartus pasaulio istorijoje“, – teigė publikacijos autorius.

D. Remnickas taip pat pabrėžė, kad vykdydamas savo keršto kampaniją D. Trumpas pradėjo karą prieš mokslo, prekybos ir teisės institucijas. Dviem reikšmingais dabartinės JAV administracijos gyvenimo momentais D. Remnickas vadina susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Salvadoro prezidentu Nayibu Bukele.

Per pirmąjį D. Trumpas su moraliniu didvyriu elgėsi kaip su nedėkingu piktadariu, o per antrąjį – su sadistišku diktatoriumi kaip su sau artimu žmogumi.

Pastarosiomis savaitėmis, rašo D. Remnickas, gatvėse ir teismuose pasirodė viltingų pasipriešinimo Donaldui Trumpui ženklų, tačiau baimė ir prisitaikymas vis dar vyrauja.

