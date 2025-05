Pirmasis amerikietis pontifikas istorijoje: atsakė į svarbiausius klausimus apie naująjį popiežių Leoną XIV

R. Prevostas turi ne tik JAV, bet ir Peru, kur daugelį metų tarnavo, pilietybę.

Štai ką reikia apie jį žinoti.

Kuo pasižymėjo R. Prevostas?

Čikagoje gimęs kardinolas R. Prevostas yra pirmasis JAV popiežius Bažnyčios istorijoje. Jis taip pat yra Peru, kur daug metų dirbo, pilietis.

R. Prevostas vadovavo Bažnyčios Vyskupų dikasterijai, t. y. prižiūrėjo naujų vyskupų atranką.

Apskritai jis laikomas centristu, tačiau daugeliu socialinių klausimų jis laikomas progresyviu, palaikančiu marginalizuotas grupes, kaip ir Pranciškus, kuris gynė migrantus ir vargšus. Tačiau Prevostas nepritaria, pavyzdžiui, moterų įšventinimui į diakones, todėl Bažnyčios doktrinos atžvilgiu jis laikomas konservatyviu.

Iš kur kilęs popiežius Leonas XIV?

Popiežius Leonas XIV gimė 1955 m. Čikagoje, Ilinojaus valstijoje. Jis studijavo teologiją Čikagos Katalikų teologijos sąjungoje. Būdamas 27 metų, buvo išsiųstas studijuoti į Romą, o 1982 m. įšventintas kunigu. Vėliau išvyko dirbti misionieriumi į Peru.

Kodėl popiežiai keičia savo vardus?

Pirmasis naujojo popiežiaus veiksmas po to, kai jis išrenkamas, yra naujo vardo pasirinkimas. Taip norima pažymėti, kad jo tapimas pontifiku prilygsta antram gimimui, sakė Vatikanas. Be to, pirmaisiais krikščionybės metais daugelis popiežių pasikeitė vardus, nes jų gimimo vardai buvo pagoniškos kilmės.

Pasak Vatikano, precedentą pasirinkti naują vardą sukūrė pirmasis popiežius, šventasis Petras, kurio gimimo vardas buvo Simonas.

Tačiau ne visi popiežiai pasirinko naujus vardus. Iš 267 popiežių per visą istoriją tik 129 pasirinko naujus vardus.

Kaip popiežiai renkasi vardus?

Popiežiai kartais pasirenka neseniai mirusio pirmtako vardą iš pagarbos arba norėdami parodyti norą tęsti jų pėdomis, sakė Vatikanas.

Kiti renkasi vardą, nesusijusį su jokiais pastarojo meto pirmtakais, kad parodytų norą diegti naujoves. Pavyzdžiui, popiežius Pranciškus buvo pirmasis istorijoje popiežius, pasivadinęs šventojo Pranciškaus Asyžiečio vardu.

Labai nudžiugino D. Trumpą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino popiežių Leoną XIV jam įprastu būdu – savo „Truth Social“ platformoje.

„Sveikinu kardinolą Robertą Francisą Prevostą, kuris ką tik buvo paskirtas popiežiumi“, – rašė jis.

„Tokia garbė suvokti, kad jis yra pirmasis popiežius amerikietis. Koks jaudulys ir kokia didelė garbė mūsų šaliai. Nekantriai laukiu susitikimo su popiežiumi Leonu XIV. Tai bus labai reikšminga akimirka!“ – pridūrė jis.