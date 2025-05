Be to, 73,5 proc. apklaustųjų pritaria investicijoms į gynybą, net jei dėl to padidės prekių ir paslaugų kainos, tam prieštarauja 20,3 proc., 6,2 proc. neturi nuomonės.

42,8 proc. apklausos dalyvių teigė esantys pasirengę paremti krašto gynybą asmeniniais finansiniais ištekliais, 16,2 proc. paaukotų ir sveikatą, o 14 proc. – gyvybę.

Reprezentatyvi 1068 suaugusių lenkų apklausa buvo atlikta balandžio 22 dieną.