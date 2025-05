CNN apie Vakarų lyderių pasiūlytas paliaubas: Putinas įspraustas į kampą

Europos lyderiai griebėsi ėjimo parodysiančio, ar taikos derybos dėl Ukrainos gali nuvesti kur nors prasmingai, kad priverstų Maskvą padaryti smurto pauzę būtent tada, kai ji, atrodo, sieks eskaluoti puolimus ateinančiais vasaros mėnesiais.

Be to, didžiausioji Europos kariuomenė – Ukraina – turi vos daugiau nei 30 valandų paruošti savo fronto pajėgas galbūt mėnesiui įtemptos taikos, o paskui, tikėkimės, savaitėms rimtų derybų, per kurias bus nuspręsta dėl jų šalies sienų.

Galiausiai Ukrainai, Prancūzijai, Jungtinei Karalystei, Vokietijai ir Lenkijai neliko didelio pasirinkimo: D. Trumpo administracijai labai viešai praradus kantrybę – kartais su Maskva, bet ne taip pagrįstai ir su Kyjivu – iškilo rizika, kad Baltieji rūmai paprasčiausiai „eis toliau“. Dėl to Jungtinės Valstijos galėtų nutraukti pagalbą Ukrainai, kartu ir savo pastangas siekti taikaus sprendimo – tai galėtų tapti katastrofa Europos saugumui, argumentuoja CNN.

Praėjusią savaitę akivaizdžiai didžiulis Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono, Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Keiro Starmerio ir, žinoma, paties Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio diplomatinis darbas Baltuosius rūmus pastatė į tokią padėtį, kad jie turėjo paremti tiesioginį Europos pasiūlymą perimti didžiausio nuo 1940-ųjų žemyne karo baigties kontrolę.

Europa iš tiesų primeta Rusijai iš pradžių JAV ir Ukrainos pateiktą pasiūlymą – 30 dienų besąlygiškas paliaubas, pirmą kartą pasiūlytas po dvišalio susitikimo Saudo Arabijoje beveik prieš du mėnesius. Tačiau jie taip pat verčia Baltuosius rūmus imtis veiksmų, stebėti paliaubų vykdymą ir, jei iniciatyva žlugtų, paremti griežtas pasekmes – E. Macronas jas pavadino „didžiulėmis sankcijomis“.

Dabar ankstesnio Kremliaus atsakymo „turime kalbėti apie niuansus“ nepakanka. Jis turi sutikti, nesutikti arba ignoruoti pasiūlymą. Tikėtina, kad jis, kaip matėme anksčiau, parengs sudėtingą atsakymą.

Rusija gali sutikti su pertrauka, bet tada sukurti smurto protrūkį, kurį galėtų apkaltinti ukrainiečius inicijavus. Arba užginčyti tam tikrus pasiūlymo elementus, pavyzdžiui, kovoti tik su Ukrainos pajėgomis Rusijos Kursko ar Belgorodo regionuose, todėl Baltiesiems rūmams kils klausimas, ar jie turėtų piktai atmesti Kremliaus dalinį paliaubų laikymąsi.

Maskva gali nuspręsti visiškai ignoruoti pasiūlymą ir panaudoti savo stebuklingą kortą – D. Trumpo ir V. Putino pokalbį telefonu, kad permaišytų kortų kaladę, iš kurios jiems buvo išdalytos sunkios kortos, rašo CNN.

Tai svarbiausias diplomatinis momentas šiame kare, galbūt kol kas svarbiausias konflikto paskelbimas ir neabejotinai svarbiausios 36 valandos nuo tada, kai 2023 m. birželį V. Putinas susidūrė su savo vyriausiojo padėjėjo Jevgenijaus Prigožino maištu. Laikas yra rimta problema: tai, kas turi trukti 30 dienų, turi būti pastatyta per 30 valandų.

Ukrainai ir jos sąjungininkams lieka milžiniški klausimai, kaip šios paliaubos įsigalios. Ar Kyjivas gali įsakyti savo pajėgoms nekovoti savigynos tikslais? Jei JAV stebės paliaubas, kaip siūlė E. Macronas, ar jos turi tinkamos kokybės ir kiekybės pajėgumų, kad galėtų ištirti šimtus mylių smurto apimtas fronto linijas?

Tikslūs įrodymai apie Maskvos pažeidimus bus labai svarbūs padedant Ukrainai ir Europai reaguoti į neišvengiamą Rusijos dezinformacijos ir kaltinimų bangą, kuri gali kilti po paliaubų.

Kyjivui ir Europai ateinančio mėnesio kaina gali būti didelė. Ukraina gali prarasti pozicijas, nes per paliaubas jos kariai švelniau reaguos į Rusijos puolimą. Baltieji rūmai gali išeiti iš šio proceso ir vėl pasukti savo švytuoklę atgal į vietą, kur, jų nuomone, problema yra V. Zelenskis. Europos vienybė, kurią šiandien Kyjive stebėtinai pademonstravo ir kurią remia dar keliolika šalių nuo Naujosios Zelandijos iki Kanados, gali tik pablogėti nuo dabartinio piko, ypač jei Amerikos parama Ukrainai sumažės.

Tačiau nieko nedarymo kaina, kaip ir XX a. trečiojo dešimtmečio Europoje, yra didesnė. D. Trumpo kantrybės praradimas sprendžiant bene sudėtingiausią jo klausimą greičiausiai labiau pakenktų Kyjivui nei Maskvai.

Ukraina ir jos sąjungininkės Europoje siekia, kad šis pasiūlymas padėtų išsiaiškinti, ar V. Putinas apskritai nori taikos. Kelias, kurį jie pasirinko, kad tai pasiektų, pats savaime yra neaiškus ir kupinas V. Putino manipuliacijų.

Šeštadienį Kyjive klausantis penkių didžiausių Europos kariuomenių vadovų atrodė, kad dauguma jų nusprendė, jog V. Putinas nenori taikos ir nuoširdžiai nesvarstys nė mėnesio. Šių penkių vadovų laukia kelios sudėtingos savaitės, per kurias reikės šį faktą įrodyti, o paskui nelengvai įtikinti D. Trumpą, kad jis turi užimti dar griežtesnę poziciją Rusijos atžvilgiu nei jo pirmtakas Joe Bidenas.

Atrodo, kad Europos lyderiai numato karo paaštrėjimą – kai V. Putinas pažeis paliaubas, jam bus taikomos „didžiulės sankcijos“, o Europa turės didinti savo karinę paramą Ukrainai. Neatrodo, kad jie manytų, jog Kremlius nori, kad karas liautųsi. Atrodo, kad ateinančios savaitės yra skirtos ateičiai, kai jie turi įrodyti D. Trumpui, kad jis yra suklaidintas, ir visam laikui ir nenuginčijamai patraukti jo Baltuosius rūmus į savo stovyklą.

Parengta pagal CNN inf.