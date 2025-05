Gazos Ruožo gelbėtojai praneša, kad per naujus Izraelio smūgius žuvo 44 žmonės

„Po naujų žudynių, kurias surengė okupantai, civilinės gynybos komandos perkėlė (į ligonines) mažiausiai 44 žuvusiuosius, daugiausia vaikus ir moteris, taip pat dešimtis sužeistųjų“, – naujienų agentūrai AFP sakė civilinės gynybos agentūros atstovas Mahmudas Bassalas.

Pasak jo, aštuoni žmonės žuvo per smūgį į mokyklą Gazos mieste, kurioje glaudėsi perkeltieji asmenys, o 12 – per smūgį į namą Deir el Balahe centrinėje Gazos Ruožo dalyje. Dar 15 žmonių gyvybių neteko per smūgį į degalinę netoli Nuseirato pabėgėlių stovyklos, o devyni – per smūgį į namą Džabalijos pabėgėlių stovykloje.

Izraelio kariuomenė šių smūgių kol kas nekomentavo.

Izraelis šeštadienį sustiprino savo karinį puolimą Gazos Ruože, sakydamas, kad taip siekiama „nugalėti „Hamas“ – islamistinę grupuotę, kuri valdo šią palestiniečių teritoriją. Žydų valstybė kitą dieną Gazos Ruože pradėjo, pasak jos, „plataus masto sausumos operacijas“.

Karą įžiebė „Hamas“ išpuolis Pietų Izraelyje 2023 m. spalio 7 d., per kurį žuvo 1 218 žmonių, daugiausia civiliai, rodo oficialiais duomenimis paremti AFP skaičiavimai. Smogikai taip pat pagrobė 251 įkaitą, 57 iš jų vis dar laikomi Gazos Ruože, įskaitant 34 asmenis, kurie, anot kariuomenės, yra negyvi.

Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį pranešė, kad nuo tada, kai Izraelis kovo 18 d. atnaujino smūgius, žuvo mažiausiai 3 340 žmonių, tad bendras karo aukų skaičius padidėjo iki 53 846.