Ispanijoje nušautas buvęs V. Janukovyčiaus padėjėjas

Šaltinis Ukrainos karinėje žvalgyboje (GUR) laikraščiui „The Kyiv Independent“ patvirtino, kad, remiantis preliminaria informacija, A. Portnovas iš tiesų buvo nušautas. Daugiau informacijos žvalgyba nepateikė. Pranešama, kad nusikaltimas įvyko turtingame Pozuelio rajone

Policija pranešimą apie šūvius gavo 9.15 val. (10.15 val Lietuvos laiku), agentūrai „Reuters“ pranešė Madrido policija, nenurodydama aukos tapatybės. Radijo stotis „Cadena SER“ pranešė, kad vyras vedė savo vaikus į mokyklą, kai buvo nušautas.

Pranešama, kad į A. Portnovą buvo šauta penkis kartus. Užpuolikai į jį pataikė bent tris kartus – į galvą ir nugarą, pranešė Ispanijos laikraštis „El Pais“, pridurdamas, kad šūvis į galvą buvo mirtinas.

Išpuolio metu A. Portnovas važiavo automobiliu „Mercedes“, o jo kūnas buvo rastas šalia įėjimo į Amerikos mokyklą. Atvykusios skubios pagalbos tarnybos konstatavo vyro mirtį.

Naujienų portalas „El Correo de Puzelo“ skelbia, kad užpuolikas buvo apibūdintas kaip aukštas, lieknas vyras, apsirengęs juodais drabužiais su oranžine rankine.

Jis pabėgo pėsčiomis „Casa de Campo“ parko link ir kol kas nebuvo sulaikytas.

Visgi „El Pais“ skelbia, kad išpuolyje galėjo dalyvauti du ar trys žmonės, tačiau kol kas jokių areštų nebuvo atlikta. Laikraščio šaltiniai nurodė, kad galimas motyvas – skolos problemos.

Pranešama, kad valdžios institucijos svarsto galimybę, jog tai gali būti su organizuotu nusikalstamumu susijęs sąskaitų suvedinėjimas, nors neatmetamas ir su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susijęs motyvas.

Ši žmogžudystė sukėlė didelį šoką vietos bendruomenėje, ypač dėl to, kad ji įvykdyta netoli mokyklos per patį jos pradžios metą. Be to, mokyklos, šalia kurios buvo nušautas politikas, klasėse mokosi daug diplomatų vaikų.

V. Portnovas buvo buvusio Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus, kuris buvo nušalintas 2014 m., aukšto rango padėjėjas.

Jis buvo prieštaringai vertinamas politikas, tiriamas dėl korupcijos ir žmogaus teisių pažeidimų dirbant Ukrainos vyriausybėje, taip pat dėl jo ryšių su Rusija.