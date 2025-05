Buvęs britų premjeras B. Johnsonas dar kartą tapo tėvu

„Negaliu patikėti, kokia graži ir maža esi“, – rašė Carrie Johnson, kreipdamasi į dukterį. Poppy Eliza Josephine Johnson gimimu esą labai džiaugiasi ir vyresnieji broliai bei seserys. „Visi esame pakerėti. Nesu tikra, ar nuo tavo gimimo bent minutę miegojau, nes negaliu liautis žiūrėjus, kokia nuostabiai graži esi“, – rašė motina. Kitą dieną ji dėkojo už sveikinimus.

Pirmasis bendras Carrie ir politiko sūnus Wilfredas gimė 2020 m. balandį. 2021-aisiais pasaulio šviesą išvydo duktė Romy, o 2023-iaisiais – dar vienas sūnus Frankas. Be to, konservatorius B. Johnsonas tu dar mažiausiai penkis vaikus. Keturi jų jau yra suaugę. Šie gimė santuokoje su Marina Wheeler. Be to, 2009 m. B. Johsnonui gimė nesantuokinė duktė.

B. Johnsonas nuo 2019 iki 2022 m. buvo britų premjeras. Jis atsistatydino po virtinės skandalų spaudžiamas partijos. Kitais metais jis atsisakė ir parlamento mandato, kai tyrimo komitetas priėjo prie išvados, kad jis klaidino parlamentą dėl neteisėtų vakarėlių vyriausybės rezidencijoje per koronaviruso karantiną.