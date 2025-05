Baltieji rūmai: Izraelis pritarė D. Trumpo planui dėl paliaubų Gazos Ruože

Spaudos sekretorė Karoline Leavitt žurnalistams sakė, kad D. Trumpas ir jo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas „pateikė „Hamas“ pasiūlymą dėl paliaubų, kurį Izraelis parėmė ir palaikė. Izraelis pritarė šiam pasiūlymui prieš išsiunčiant jį „Hamas“.

Kiek anksčiau „Hamas“ savo ruožtu pareiškė, kad studijuoja naują S. Witkoffo pasiūlymą.

„Hamas“ judėjimo vadovybė iš tarpininkų gavo naują S. Witkoffo pasiūlymą ir šiuo metu atsakingai jį studijuoja, kad tai atitiktų mūsų žmonių interesus, būtų suteikta pagalba ir būtų pasiektos nuolatinės paliaubos Gazos Ruože“, – pareiškime pažymėjo palestiniečių smogikų grupuotė.

Izraelio žiniasklaida paskelbė, kad JAV specialusis pasiuntinys S. Witkoffas pateikė naują pasiūlymą dėl 60 dienų paliaubų Gazos kare. Juo remiantis, dešimt Gazos Ruože esančių įkaitų būtų paleisti dviem etapais per savaitę. Be to, turėtų būti perduoti 18 pagrobtųjų kūnai. Mainais laisvę vėl atgautų palestiniečių kaliniai.

Remiantis pranešimais, per dviejų mėnesių paliaubas būtų deramasi dėl Gazos karo užbaigimo. Jei Izraeliui ir islamistiniam „Hamas“ judėjimui pavyktų susitarti, laisvę atgautų likę įkaitai bei būtų perduoti likusių įkaitų kūnai.

Pasiūlymas taip pat numato, kad pagalbos tiekimą Gazos Ruože vėl perimtų Jungtinės Tautos ir tarptautinės pagalbos organizacijos. Izraelio kariuomenė vėl pasitrauktų į pozicijas, buvusias prieš pastarojo puolimo pradžią kovą, nurodoma toliau.

Izraelio duomenimis, šiuo metu Gazos Ruože vis dar yra mažiausiai 20 gyvų įkaitų. Dar trijų pagrobtųjų atveju nėra aišku, ar jie gyvi. Be to, palestiniečių teritorijoje likę 35 įkaitų kūnai.