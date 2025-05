Žiniasklaida: JAV pateikė naują pasiūlymą dėl paliaubų Gazos kare

JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, anot Izraelio žiniasklaidos, pateikė naują pasiūlymą dėl 60 dienų paliaubų Gazos kare. Juo remiantis, dešimt Gazos Ruože esančių įkaitų būtų paleisti dviem etapais per savaitę. Be to, turėtų būti perduoti 18 pagrobtųjų kūnai. Mainais laisvę vėl atgautų palestiniečių kaliniai.