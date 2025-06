Pykčiai tęsiasi: D. Trumpas paneigė gandus apie norą susitaikyti su E. Musku

„Prezidentas neketina šiandien kalbėtis su E. Musku“, – naujienų agentūrai AFP sakė anonimiškumo pageidavęs Baltųjų rūmų pareigūnas.

Ir pats D. Trumpas pareiškė, kad nėra itin suinteresuotas kalbėtis su E. Musku, iki šiol buvusiu vienu iš artimiausių jo sąjungininkų. Interviu telefonu JAV transliuotojui ABC D. Trumpas paneigė pranešimus, kad suplanuotas jo pokalbis su technologijų milijardieriumi ir „Tesla“ bosu.

„Turite omenyje žmogų, kuris pametė galvą?“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad nėra pasirengęs bendrauti su E. Musku, nors šis ir norėjo su juo pasikalbėti.

D. Trumpo ir E. Musko santykiai pašlijo, kai E.Muskas išpeikė D. Trumpo mokesčių ir išlaidų įstatymo projektą, pavadinęs jį „šlykščiausia bjaurastimi“. Be to, įpykęs E. Muskas pareiškė, kad be jo D. Trumpas būtų pralaimėjęs rinkimus, kaltino prezidentą nedėkingumu.

D. Trumpo ir E. Musko kivirčas: kaip viskas klostėsi

Ketvirtadienį per keletą stulbinančių valandų viešai pašlijo Donaldo Trumpo ir Elono Musko santykiai – naujienų agentūra AFP pateikia jųdviejų citatų chronologiją.

„Elono ir mano santykiai buvo puikūs. Nežinau, ar tai tęsis. Mane tai nustebino“, – Ovaliajame kabinete žurnalistams pareiškė D. Trumpas.

JAV prezidentas taip sureagavo į dviem dienomis anksčiau nuskambėjusius E. Musko komentarus – tada E. Muskas pavadino jo „Didelį, gražų įstatymo projektą“ dėl mokesčių ir išlaidų „šlykščia bjaurastimi“.

Ketvirtadienį tinkle „X“ reaguodamas į D. Trumpo pastabas, E. Muskas 12.19 val. vietos laiku atkirto: „Išmeskite įstatymo projekte esantį kalną šlykščių išlaidų (…) Gausite arba didelį ir bjaurų įstatymo projektą, arba laibą ir gražų įstatymo projektą. Reikia imtis laibo ir gražaus.“

Ovaliajame kabinete D. Trumpas tęsė: „Esu labai nusivylęs, nes Elonas žinojo šio įstatymo projekto vidinius niuansus geriau nei beveik bet kas kitas čia (…) Staiga jam kilo klausimų.“

Pietų Afrikos Respublikoje gimęs E. Muskas į tai atsakė: „Netiesa, šis įstatymo projektas man nebuvo parodytas nė karto ir buvo priimtas vidury nakties, taip greitai, kad beveik niekas Kongrese net negalėjo jo perskaityti!“ (12.25 val.)

O naujame įraše po 21 minutės jis tvirtino: „Be manęs D. Trumpas būtų pralaimėjęs rinkimus, demokratai kontroliuotų Atstovų Rūmus, o respublikonai būtų Senate 51–49. Koks nedėkingumas.“

Praėjus kiek daugiau nei valandai, 13.57 val. E. Muskas tęsė toliau ir paskelbė įrašą, kurį prisegė savo paskyros viršuje: „Ar atėjo metas Amerikoje sukurti naują politinę partiją, kuri iš tikrųjų atstovautų 80 proc. žmonių, esančių viduryje?“

Kivirčui vis aštrėjant, po mažiau nei valandos D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ atšovė: „Lengviausias būdas sutaupyti pinigų mūsų biudžete – milijardus dolerių – yra atšaukti Elono vyriausybės subsidijas ir sutartis. Visada stebėjausi, kad to nepadarė (Joe) Bidenas!“ (14.37 val.)

Pasak JAV žiniasklaidos, šių sutarčių vertė siekia 18 mlrd. dolerių.

15.10 val. E. Muskas prabilo apie JAV vyriausybės dokumentus apie gėdą užsitraukusį finansininką Jeffrey‘į Epsteiną, kuris nusižudė kalėjime laukdamas teismo proceso dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų.

„Metas numesti tikrai didelę bombą: (Donaldas Trumpas) figūruoja J. Epsteino bylose. Tai tikroji priežastis, kodėl jos nebuvo paviešintos. Geros dienos, DJT!“

„Man netrukdo, kad Elonas atsisuko prieš mane, bet jis turėjo tai padaryti prieš kelis mėnesius. Tai vienas iš geriausių įstatymo projektų, kada nors pristatytų Kongresui“, – 14.06 val. sakė D. Trumpas.

Tuo metu E. Muskas 16.09 val. tvirtino: „Atsižvelgiant į prezidento pareiškimą apie mano vyriausybinių sutarčių nutraukimą, „SpaceX“ nedelsdama pradės stabdyti erdvėlaivių „Dragon“ eksploatavimą.“

„SpaceX“ eksploatuojama kapsulė „Crew Dragon“ šiuo metu yra vienintelis JAV erdvėlaivis, sertifikuotas gabenti astronautus į Tarptautinę kosminę stotį pagal daugiau nei 4,9 mlrd. dolerių vertės sutartį.

Kiek vėliau E. Muskas, regis, atsitraukė nuo savo ankstesnių komentarų šia tema, tinkle „X“ atsakydamas vienam vartotojui: „Gerai, nestabdysime „Dragon“ eksploatavimo.“ Tačiau jo tonas nebuvo aiškus.