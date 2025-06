Protestuotojai prie dangoraižio „Trump Tower“ Niujorke: grąžinkite juos namo!

Prie dangoraižio „Trump Tower“ Manhetene susirinkę protestuotojai ragino paleisti kalinius iš liūdnai pagarsėjusio CECOT kalėjimo Salvadore, į kurį D. Trumpo nurodymu buvo siunčiami iš JAV deportuoti migrantai.

Sėdinti ant žemės moteris skandavo: „Grąžinkite juos atgal! Grąžinkite juos namo!“

„Reikalaujame, kad administracija grąžintų į Jungtines Valstijas visus iš CECOT kalėjimo, paleistų juos iš ICE areštinės, grąžintų į jų namus ir šeimas ir leistų jiems iškovoti savo dieną teisme“, – protestui vadovavusią moterį cituoja naujienų portalas „The New York Post“.

Anot portalo, prie dangoraižio Niujorko Penktojoje aveniu apie 13 val. vietos laiku atvyko Niujorko policijos pareigūnai. Niujorko policija žurnalistams patvirtino, kad protestuotojams buvo duoti keli nurodymai išsiskirstyti iš vestibiulio, tačiau šie atsisakė paklusti.

Protestuotojams buvo paleistas garso įrašas: „Čia Niujorko policijos departamentas. Jūs neteisėtai ir be leidimo užėmėte šias patalpas. Įsakome jums nedelsiant palikti šias patalpas. Jei atsisakysite išeiti, jums gresia suėmimas“. Iškart po to protestuotojai buvo areštuoti, rašo „The New York Post“.

Anot žiniasklaidos pranešimų, protestai prieš D. Trumpo Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) reidus šiomis dienomis vyksta visoje Amerikoje, didžiausi iš jų penktadienį prasidėjo Los Andžele.