ES spaudžia Kiniją liautis kenkti Europos saugumui

„Kinija nėra mūsų priešininkė, tačiau saugumo srityje mūsų santykiai patiria vis didesnę įtampą“, – sakė K. Kallas prieš susitikimą su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi.

„Kinijos įmonės yra gelbėjimosi ratas Maskvai, padedantis jai tęsti karą prieš Ukrainą. Pekinas vykdo kibernetines atakas, kišasi į mūsų demokratiją ir prekiauja nesąžiningai. Šie veiksmai kenkia Europos saugumui ir darbo vietoms“, – sakė K. Kallas.

Wang Yi vizitas Briuselyje, po kurio jis vyks į Berlyną ir Paryžių, surengtas likus maždaug trims savaitėms iki Kinijos prezidento Xi Jinpingo ir aukščiausių ES pareigūnų viršūnių susitikimo Pekine.

JAV prezidento Donaldo Trumpo pradėtas tarifų karas su pagrindinėmis prekybos partnerėmis atvėrė duris ES gerinti santykius su Kinija. Tačiau vietoj pagerėjimo Briuselio ir Pekino prekybos ginčas tik sustiprėjo dėl tariamai nesąžiningo Kinijos elgesio.

Be to, 27 valstybių blokas nepatenkintas gyvybiškai svarbių technologijų srautu Rusijos kariuomenei per Kiniją.

„Karo Europoje skatinimas siekiant ir glaudesnių ryšių su Europa yra prieštaravimas, kurį Pekinas turi išspręsti“, – sakė K. Kallas.

„Nestabiliame pasaulyje Pekinas turėtų panaudoti savo didėjančią galią tarptautinei teisei palaikyti,“ – sakė ES užsienio politikos vadovė.

Siekdama daryti spaudimą Pekinui, ES uždraudė prekiauti su daugybe Kinijos įmonių, kaltinamų Maskvos karo pastangų rėmimu. Vis dėlto ES pareigūnai pripažįsta, kad jiems nepavyko atitraukti Pekino nuo to, ką jis laiko gyvybiškai svarbia strategine partneryste su Maskva.