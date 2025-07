Anglijoje – kraupi nelaimė: lietuvė namuose laikė negimusių kūdikių kūnus

Penkių vaikų motina slėpė nėštumus dėl „esminio nepasitikėjimo valdžios institucijomis tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek dėl savo patirties Lietuvoje“, kur ji gimė, ketvirtadienį sakė Kardifo karūnos teismo teisėjas.

E. Žilinskaitei skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas dvejiems metams, taip pat nurodyta atlikti 200 valandų nemokamų darbų ir 15 dienų reabilitacinės veiklos reikalavimą. Jos buvęs partneris Žilvinas Ledovskis praėjusį mėnesį buvo išteisintas dėl tų pačių kaltinimų.

Teisėja Tracey Lloyd-Clarke, skelbdama nuosprendį, pasakė E. Žilinskaitei: „Jūs priėmėte sąmoningą sprendimą nesikreipti pagalbos į valdžios institucijas, nes žinojote, kad valdžios institucijos gali ir prireikus atims jūsų vaikus. Nors jūs padarėte sunkius nusikaltimus, jūsų vaikai mirė ne dėl jūsų kaltės, o jūs patyrėte dviejų vaikų netektį vos jiems gimus.“

2022 m. lapkričio 26 d. Gvento policijos pareigūnai, vykdydami įtariamo sukčiavimo tyrimą, susijusį su galimu labdarai skirtų drabužių netinkamu pardavimu, atliko kratą Maes-Y-Felin, Wildmill, Bridgende, esančioje namų valdoje.

Jie pastebėjo, kad iš namo viršutinio aukšto patalpų sklinda „nemalonus kvapas“, kaip išgirdo teismas, viršutiniame namo aukšte jis buvo dar blogesnis.

Vienas pareigūnas atidarė palėpės liuką ir kvapas iškart „sustiprėjo“.

Atlikę tyrimą, jie aptiko namo palėpėje antklodėse ir šiukšlių maišuose paslėptą pirmąjį kūdikį.

Tada į namą buvo iškviesti kriminalistai, kurie „šokiruojančiame ir nerimą keliančiame radinyje“ rado antrąjį kūnelį ventiliacijos spintelėje.

Vėliau atlikus medicininę ekspertizę paaiškėjo, kad vaikai, teisme vadinti kūdikiu A ir kūdikiu B, buvo pilnamečiai kūdikiai ir kartu su ja gyvenusios E. Žilinskaitės bei jos tuometinio sugyventinio Žilvino Ledovskio biologiniai vaikai.

Teismas išgirdo, kad E. Žilinskaitė 2019 m. rugpjūtį pagimdė pirmąjį kūdikį atskiru adresu, tada palaikus perkėlė į namą Bridžende, kur 2021 m. rugsėjį pagimdė antrąjį negyvą vaiką.

Per teismo posėdį gynėjas advokatas Matthew Robertsas teisėjui sakė, kad E. Žilinskaitė įvykių metu sirgo depresija ir buvo „vieniša“, be to, ji bijojo, kad ją apkaltins dėl tuo metu gimusių negyvų vaikų.

„Jos santykiai su partneriu, kuris buvo alkoholikas ir taip pat ją emociškai išnaudojo, buvo sudėtingi“, – sakė advotas.

M. Robertsas sakė, kad jo klientė abu kūdikius pagimdė būdama viena bute ir „supanikavusi“.

Jis sakė, kad ji buvo „pažeidžiama“ ir pati buvo „auka“, tačiau dabar dėl teisminio proceso ji „užsidarė“ ir šių metų gegužę pagaliau tinkamai palaidojo kūdikius.

Parengta pagal BBC inf.