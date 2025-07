Popiežius ir Izraelio premjeras kalbėjosi telefonu po smūgio Gazos bažnyčiai

Pontifikas taip pat pakartojo raginimą derėtis, nutraukti ugnį ir užbaigti karą, kartu dar sykį išreikšdamas susirūpinimą dėl „dramatiškos humanitarinės padėties“ palestiniečių teritorijoje, sakoma pranešime.

Vatikano teigimu, B. Netanyahu inicijavo šį telefoninį pokalbį penktadienio rytą, kitą dieną po to, kai Izraelio kariuomenės tanko sviedinys pataikė Šv. Šeimos bažnyčią Gazos mieste ir per incidentą žuvo trys žmonės, o dar dešimt buvo sužeista, ir dėl to kilo tarptautinio pasmerkimo banga.

„Pokalbio metu Šventasis Tėvas atnaujino savo raginimą atgaivinti derybas ir pasiekti paliaubas bei karo pabaigą“, – sakoma Vatikano pareiškime, kuriame pažymima, kad Leonas buvo savo vasaros rezidencijoje Kastel Gandolfe, į pietus nuo Romos.

„Jis dar kartą išreiškė susirūpinimą dramatiška Gazos gyventojų humanitarine padėtimi, dėl kurios ypač skaudžiai kenčia vaikai, pagyvenę žmonės ir ligoniai. Galiausiai Šventasis Tėvas pakartojo, kad būtina skubiai apsaugoti maldos vietas ir ypač tikinčiuosius bei visus žmones Palestinoje ir Izraelyje“, – sakoma pareiškime.

B. Netanyahu pareiškė, kad Izraelis „labai apgailestauja“ dėl smūgio, ir sakė, kad dėl to kalti „paklydę šaudmenys“.

Šį apgailestavimą jis pakartojo per pokalbį su popiežiumi; pokalbis buvo „draugiškas“, AFP sakė B. Netanyahu atstovas spaudai, pridurdamas, kad abu lyderiai susitarė greitai susitikti.