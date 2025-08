Krasnodaro ir Rostovo sritys – du didžiausi Rusijos žemės ūkio regionai, kurie kartu sudaro beveik penktadalį šalies grūdų derliaus.

„Tai tik grūdai ir ankštiniai augalai. Mūsų padėtis su eilinėmis kultūromis yra gana apgailėtina. Ūkininkai, kurie užsiima gamyba sausringose vietovėse, gavo 20–30 centnerių (iš hektaro – red. past.). Palyginti su vidutiniu derlingumu Krasnodaro krašte, tai yra du ar tris kartus mažiau“, – skundėsi Liaudies ūkininkų asociacijos pirmininko pavaduotojas Konstantinas Jurovas.

Pasak jo, daugelis ūkininkų „gali atsidurti padėtyje, kuomet jiems trūksta lėšų“.

„Mes rengiame keletą kreipimųsi tiek į federalinį centrą, tiek į regionus“, – tvirtino K. Jurovas.

Analitinio centro „SovEcon“ generalinis direktorius Andrejus Sizovas prognozuoja, kad šiais metais pietų Rusijoje grūdų derlius bus mažiausias per pastaruosius 10 metų.

Dėl sausros, kuri, ūkininkų teigimu, yra blogiausia per pastaruosius metus, valdžios institucijos paskelbė nepaprastąją padėtį 19 Rostovo srities rajonų ir 18 Krasnodaro krašto rajonų, kurie kartu sudaro beveik penktadalį viso šalies grūdų derliaus.

Remiantis „People's Farmer“ prognoze, jie gali prarasti iki 25 proc. kviečių derliaus. Krasnodaro krašto valdžios institucijos nuostolius vertina 2,8 mln. tonų grūdų, o Rostovo krašto – 2,2 mln. tonų.

„Tokios sausros dar niekada nebuvo, – naujienų agentūrai „Reuters“ teigė agronomas iš įmonės „Luch LLC“ Maksimas Zolotarevas. – Nuo žiemos drėgmės atsargos visada buvo daug didesnės, o šiais metais drėgmės trūko, nes žiema buvo mažai snieginga, o ruduo – sausas.“

Tačiau Rusijos žemės ūkio ministerija ir toliau skleidžia optimizmą: pagal jos prognozę šių metų bendras šalies grūdų derlius viršys praėjusių metų derlių 5 milijonais tonų ir sieks 135 milijonus tonų.

Iš šio kiekio, pagal agentūros skaičiavimus, 53–55 milijonai tonų bus eksportuota.

Gali pritrūkti cukraus

Atsižvelgdamos į derliaus sumažėjimą dėl sausros ir importuotų sėklų trūkumo, Agroindustrinio komplekso (AIC) įmonės nuo sausio iki birželio cukrinių runkelių pristatymų apimtį sumažino 51,3 proc.

Tai įvyko nepaisant bendro pasėlių ploto padidėjimo, rašo Rusijos žiniasklaida.

Belgorodo srityje cukrinių runkelių vežimas sumažėjo 96 proc., palyginti su praėjusiais metais, Lipecko srityje – 88,3 proc., Tambovo srityje – 83,7 proc., Kursko srityje – 81,6 proc., rodo statistikos agentūros duomenys.

„Rusagro“ duomenimis, 2024 m. bendras daržovių derlius Rusijoje siekė 41,9 mln. tonų (21 proc. mažiau nei praėjusiais metais), o derlingumas sumažėjo 24 procentiniais punktais.

Verslumo ir ekonomikos plėtros instituto vadovo Artūro Gafarovo teigimu, tai lėmė importuotų sėklų „pakeitimas“ vietinėmis, kurių derlingumas yra 20–30 proc. mažesnis.

Be to, eksperto teigimu, cukrinių runkelių produkcijos sumažėjimą paveikė sausra šalies pietiniuose regionuose – kai kuriuose dėl to buvo paskelbta nepaprastoji padėtis.

Sumažėjus cukrinių runkelių produkcijai, mažėja ir cukraus gamyba. „Rosstat“ duomenimis, 2025-ųjų pirmąjį pusmetį šalyje buvo pagaminta 654,4 tūkst. tonų baltojo cukraus be priedų.

Tai yra 28,4 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Žemės ūkio ministerija pažymėjo, kad cukraus gamyba per pirmuosius šešis metų mėnesius sumažėjo „dėl didelio bazinio efekto“, o gamybos apimtis vis tiek bus didesnė nei šalies poreikiai.

Nepaisant ministerijos patikinimų, A. Gafarovas įspėja, kad Rusijoje, mažėjant cukrinių runkelių atsargoms, gali atsirasti žaliavų trūkumas, o cukraus paklausa viršys pasiūlą.

„Tkachev Agroholding“ anksčiau paaiškino, kad dėl nepakankamo kritulių kiekio ir karšto oro Rusijos pietuose runkeliai blogai auga. „Soyuzrossakhar“ pažymėjo, kad cukrinių runkelių derliaus tyrimas parodė, jog runkelių svoris ir cukraus kiekis yra mažesni nei praėjusiais metais.

Esant tokioms sąlygoms, cukrinių runkelių kainos parduotuvėse sparčiai auga. Nuo sausio 1 d. iki liepos pradžios, pagal „Rosstat“ duomenis, valgomųjų runkelių kaina išaugo daugiau nei 60 proc.