„Bloomberg“: D. Trumpas atrado naują spaudimo tašką V. Putinui

Apie tai rašo agentūra „Bloomberg“, analizuodama keletą pastarojo meto griežtų D. Trumpo pareiškimų apie Indiją.

Praėjusią savaitę JAV vadovas kritikavo Indiją dėl jos narystės BRICS ir glaudžių ryšių su Rusija. Visų pirma jis teigė, kad Indija ir Rusija „gali dirbti kartu, kad sunaikintų savo mirusias ekonomikas“.

„Tai buvo stulbinantis Jungtinių Valstijų tono pasikeitimas, nes jos daugelį metų ignoravo glaudžius istorinius Indijos ryšius su Rusija, siekdamos įtraukti šią šalį kaip atsvarą Kinijai Azijoje“, – rašo „Bloomberg“.

Tačiau dabar D. Trumpas greičiausiai atsisakys šios strategijos, siekdamas įgyti svertų prieš V. Putiną.

Be to, praėjusią savaitę JAV prezidentas žiniasklaidai pareiškė, kad, jo žiniomis, Indija nebepirks rusiškos naftos. Tačiau laikraštis „The New York Times“, remdamasis savo šaltiniais, pranešė, kad, nepaisant D. Trumpo grasinimų sankcijomis, Indija ir toliau pirks naftą iš Rusijos.

Agentūra „Bloomberg“ taip pat pabrėžia, kad Naujasis Delis gina savo santykius su Maskva, o abi šalis sieja „tvirta ir laiko patikrinta partnerystė“, kaip teigė Indijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Randhiras Jaiswalas.

„Mūsų dvišaliai santykiai su įvairiomis šalimis turi savo vertę ir neturėtų būti vertinami per trečiosios šalies prizmę“, – sakė diplomatas.

Atsakydamas į klausimą apie santykius su Jungtinėmis Valstijomis, jis pridūrė, kad yra įsitikinęs jų tolesne raida.

Tikimasi, kad mėnesio pabaigoje Indijoje apsilankys JAV delegacija, kuri derėsis dėl prekybos susitarimo po to, kai D. Trumpas paskelbė apie 25 proc. tarifą prekėms iš šios šalies.

Liepos 30 d. D. Trumpas savo socialinio tinklo „Truth Social“ paskyroje parašė:

„Jie (Indija – red.) visada pirko didžiąją dalį savo karinės įrangos iš Rusijos ir kartu su Kinija yra didžiausi Rusijos energijos pirkėjai, o visi nori, kad Rusija liautųsi žudyti Ukrainoje. Todėl nuo rugpjūčio 1 d. Indija mokės 25 proc. tarifą, be to, turės sumokėti baudą už tai, kas išdėstyta pirmiau“.

Liepos 31 d. „Reuters“ pranešė, kad Indijos valstybinės naftos perdirbimo gamyklos nustojo pirkti rusišką naftą, nes sumažėjo nuolaidos, o JAV prezidentas perspėjo nepirkti naftos iš Maskvos.

Rugpjūčio 1 d. D. Trumpas pareiškė, kad, jo žiniomis, Indija nebenori pirkti naftos iš Rusijos.

Tačiau „Bloomberg“ duomenimis, Indija nedavė nurodymo savo naftos perdirbimo gamykloms nebepirkti rusiškos naftos.

Parengta pagal „nv.ua“ inf.