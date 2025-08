Tariama V. Putino dukra prabilo apie savo tėvą: „Jis sugriovė mano gyvenimą“

„Žmogus, kuris atėmė milijonus gyvybių ir sunaikino mano gyvenimą“, – taip apie Kremliaus vadą „Telegram“ kanale rašo L. Rozova. 2020 m. tyriamosios žurnalistikos leidinys „Proekt“ atskleidė, kad ji yra despoto nelegitimi dukra ir kad jos motina po jos gimimo staiga tapo nepaprastai turtinga.

Jos gimimo liudijime nėra tėvo vardo ir pavardės

Reikšmingas įrodymas, nurodytas tarp kitų jos gimimo liudijime: jos tėvo laukelis yra tuščias, tačiau jos antrasis vardas yra „Vladimirovna“ (jos vadinamasis tėvavardis).

Birželio mėnesį BILD nuvyko į Paryžių ieškoti įkalčių , kur Luiza Rozova sėkmingai baigė ICART meno akademiją. BILD =urnalistė susitiko su menininkais, kurie ją pažinojo iš „Galerie L“ ir meno centro „Espace Albatros“: „Tikrai žavinga mergina“. Tai, kad ji nieko negalėjo padaryti dėl savo tėvų, buvo vieninga nuomonė.

Opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno, kuris mirė Rusijos belaisvių stovykloje, šalininkai, laikomi gerai pažįstamais ir puikiais V. Putino asmeninio gyvenimo tyrėjais, 2020 m. atskleidė Luizos Rozovos „Instagram“ profilį. Jame ji demonstravo savo, kaip didžėjos ir privačiu lėktuvu skraidančios, gyvenimo būdą. Luiza Rozova atmetė pirmąjį BILD bandymą susisiekti su ja per „Instagram“ ir oficialų prašymą duoti interviu, tačiau netrukus po to įtraukė žurnalistą į savo „Telegram“ grupę „Art of Luiza“.

Ji nori parodyti, „kas sugriovė jos gyvenimą“

Telegramo grupėje pastarosiomis dienomis ji numetė kaukę. Vietoj apkarpytų nuotraukų, kuriose matomos tik jos kojos, ir asmenukių, kuriose veidą dengia plaukai, ji prisistato atvirai. „Taip malonu, kad vėl galiu parodyti pasauliui savo veidą“. Tai vienintelė jos protesto priemonė: „Tai kasdien man primena, kuo gimiau ir kas sugriovė mano gyvenimą. Žmogų, kuris atėmė milijonus gyvybių ir sugriovė mano gyvenimą“. Tačiau ji tiesiogiai nemini V. Putino vardo.

Luiza Rozova slepia, kada ir kur darytos nuotraukos. Tačiau naujausioje nuotraukoje ji sėdi Rusijos kavinių tinklo „Surf Coffee“ filiale. Tačiau po 2022 m. vasario įvykių (ji turi omenyje karo Ukrainoje pradžią ) jai teko palikti tėvynę ir nutraukti visus socialinius ryšius, dabar ji gyvena „paauksuotame narve“. Ji rašo: „Negaliu apsukti papildomo rato aplink savo mylimą Sankt Peterburgą. Negaliu aplankyti savo mėgstamų vietų ir įstaigų“. Šiame kontekste ji nė žodžiu neužsimena apie ukrainiečių šeimų kančias šiame kare.

Kodėl ji nebegali laisvai judėti savo tėvynėje? Priežastis – kritika, su kuria ji susiduria. Pavyzdžiui, birželio mėnesį rusų išeivijos menininkė Nastya Rodionova nutraukė bendradarbiavimą su dviem minėtomis Paryžiaus galerijomis, nes ten antikarinį meną kuravo Rusijos režimo pasipelnytojas. Tariama V. Putino duktė dabar pirmą kartą aiškiai pasisakė šiuo klausimu: „Ar tikrai esu atsakinga už savo šeimos, kuri manęs net negirdi, veiklą?“

Paryžiuje gyvenanti Luiza Rozova dabar siekia pakeisti savo įvaizdį. Anksčiau ji keliavo po pasaulį privačiu lėktuvu, grojo kaip didžėja madinguose klubuose ir dėvėjo dizainerių drabužius. Dabar instagrame ji smerkia karą Ukrainoje, o savo „Telegram“ kanale kvestionuoja prabangios dukters prekės ženklo kultą: „Lininiai marškiniai be pavadinimo gali perteikti daugiau tiesos nei dizainerio šilkinė suknelė“. Jos tikslas – įkurti savo papuošalų prekės ženklą.

Luiza Rozova atmetė pakartotinį BILD prašymą duoti interviu: „Per pastarąsias kelias dienas gavau kelis didelius pasiūlymus. Visus juos turėjau atmesti. Ačiū už pasiūlymą.“

Parengta pagal BILD inf.