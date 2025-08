Turistų rojuje Balyje – šokiravęs vaizdas: apsivertė valtis, skelbia, kad joje – bent 7 lietuviai

Indonezijos saloje Balyje, dar dažnai vadinama turistų rojumi, įvyko skaudi nelaimė. Vienas žmogus dingo be žinios po to, kai apie 80 žmonių gabenusi valtis apsivertė prie pat Balio salos krantų. „Facebook“ grupėje „Lietuviai Balyje. Lithuanians in Bali.“ skelbiama, jog valtyje plaukė bent 7 lietuviai.