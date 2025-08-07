D. Trumpas skelbia proveržį: derybos tarp V. Putino ir V. Zelenskio gali įvykti jau netrukus

Ovaliajame kabinete žurnalisto paklaustas, ar V. Putinas ir V. Zelenskis susitarė dėl aukščiausiojo lygio susitikimo, D. Trumpas atsakė: „Yra labai gera perspektyva, kad jie susitars“.
„Dar nenusprendėme kur, bet šiandien su prezidentu Putinu turėjome labai gerą pokalbį... Tas kelias buvo ilgas ir tebėra ilgas, bet yra didelė tikimybė, kad labai greitai įvyks susitikimas“, – sakė JAV prezidentas.
Anksčiau trečiadienį D. Trumpas informavo Europos partnerius, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą, apie V. Putino ir JAV specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo susitikimą Kremliuje.
Vokietijos vyriausybės šaltiniai naujienų agentūrai dpa sakė, kad per pokalbį D. Trumpas išreiškė ketinimą greitai susitikti su V. Putinu asmeniškai.
Tuo tarpu laikraštis „The New York Times“, remdamasis dviem su šiuo planu susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad D. Trumpas ketina asmeniškai susitikti su V. Putinu jau kitą savaitę ir kad netrukus po to įvyks trišalis susitikimas su V. Zelenskiu.
JAV transliuotojas CNN, remdamasis šaltiniu vienoje Europos šalies vyriausybėje, pranešė, kad D. Trumpas sakė „ketinantis susitikti su V. Putinu ir V. Zelenskiu jau kitą savaitę“.
Trečiadienį, likus kelioms dienoms iki D. Trumpo nustatyto galutinio termino dėl paliaubų Ukrainoje, V. Putinas ir S. Witkoffas Kremliuje turėjo maždaug trijų valandų trukmės susitikimą. Maskva derybas pavadino „naudingomis ir konstruktyviomis“, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
D. Trumpas sakė, kad susitikimas buvo „labai produktyvus“ ir buvo padaryta „didelė pažanga“.
„Visi sutinka, kad šis karas turi būti užbaigtas, ir mes dirbsime, kad tai pasiektume artimiausiomis dienomis ir savaitėmis“, – pridūrė jis.
Neaišku, kiek toli D. Trumpas, dažnai besigiriantis savo tvirtais asmeniniais santykiais su V. Putinu, yra pasirengęs eskaluoti situaciją, jei jo penktadienio ultimatumas bus ignoruojamas.
M. Rubio: Vašingtonas gavo iš Rusijos pirmuosius aiškius signalus dėl karo nutraukimo sąlygų
Jungtinės Valstijos pagaliau gavo aiškių signalų iš Rusijos Federacijos dėl galimų sąlygų, kuriomis būtų nutrauktas plataus masto karas prieš Ukrainą.
Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, po to, kai Baltųjų rūmų ypatingasis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas Maskvoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio tai pasakė duodamas interviu naujienų kanalui „Fox Business Network“.
„Manau, kad pirmą kartą nuo šios administracijos darbo pradžios turime konkrečių pavyzdžių, ko Rusija prašytų, kad karas būtų baigtas, – sakė M. Rubio, konkrečių Kremliaus reikalavimų neatskleisdamas. – Akivaizdu, kad ukrainiečiai turi teisę pareikšti savo poziciją. Turime pakankamai suartinti abi puses ir abi pozicijas, kad galutinis „artintojas“ – prezidentas Trumpas – galėtų įsitraukti į šį procesą ir viską užbaigti.“
Pasak M. Rubio, po to, kai S. Witkoffas pateikė naujausią informaciją, D. Trumpas surengė konsultacijas su keliais Europos lyderiais, informavo juos apie derybas ir pradėjo rengtis kitam etapui.
„Jei reikalai ir toliau klostysis sėkmingai, prezidentui labai greitai atsiras galimybė susitikti su Vladimiru Putinu ir Prezidentu [Volodymyru] Zelenskiu – tikėkimės, kad tai nutiks artimiausiu metu, – sakė M. Rubio. – Tačiau akivaizdu, kad iki to dar daug kas turi įvykti.“
Jis pridūrė, kad nežino, ar tokie susitikimai gali įvykti jau kitą savaitę, pažymėdamas, kad „vis dar yra daug kliūčių, kurias reikia įveikti, ir mes tikimės tai padaryti per kelias ateinančias dienas ir valandas – galbūt savaites“.
M. Rubio teigimu, diskusijų esmė – ugnies nutraukimas, kuris galiausiai turi tapti taikos proceso dalimi.
„Kažkuriuo metu ugnies nutraukimas turi būti proceso dalis, nes sunku derėtis dėl galutinio taikos susitarimo detalių, kai šaudote vieni į kitus“, – sakė jis.
Tačiau reikėtų „pakankamai aiškiai apibrėžti, kaip baigsis karas, kad būtų galima trumpam nutraukti ugnį, ir tą laiką išnaudoti karui galutinai užbaigti, – kalbėjo sakė M. Rubio. – Tačiau manau, kad turite nueiti ilgą kelią, kad suprastumėte, kaip užbaigsite karą.“
M. Rubio pripažino, kad pagrindinis nesutarimų objektas yra teritoriniai klausimai, omenyje turėdamas 2014 m. Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją ir paskesnę kitų Ukrainos dalių okupaciją.
„Žinoma, rusai ir ukrainiečiai turės padaryti nuolaidų, – teigė jis. – Ukrainiečiai šiame kare sumokėjo didžiulę kainą [...], ir tos nuolaidos nėra lengvos.“
Paklaustas, ar S. Witkoffas į Maskvą vyko su pasiūlymu nutraukti ugnį, M. Rubio atsakė, kad taip, tačiau pridūrė, kad „apie konkretų laiką nekalbama“.
„Manau, kad mes geriau suprantame sąlygas, kuriomis Rusija norėtų nutraukti karą. Dabar turime tai palyginti su tuo, ką ukrainiečiai ir mūsų sąjungininkai Europoje, bet pirmiausia, žinoma, ukrainiečiai, yra pasirengę priimti. Bandoma išsiaiškinti, kiek galima suartinti šias dvi pozicijas. Kaip galima šias dvi pozicijas priartinti vieną prie kitos“, – sakė jis.
Tuo pat metu M. Rubio teigė, kad dar nepriimtas joks sprendimas dėl antrinių sankcijų Rusijai, kurias tikimasi paskelbti penktadienį.
„Šį sprendimą prezidentas turės priimti per artimiausias 24–36 valandas. Daug kas priklausys nuo to, kaip vyks derybos – darbai, kuriuos ketiname atlikti per ateinančias porą dienų. [...] Jis turės priimti šį sprendimą iki penktadienio“, – pridūrė M. Rubio.
