Izraelio pajėgos Gazos mieste sunaikino „Hamas“ tunelį

2025 m. rugpjūčio 7 d. 17:51
Izraelio kariuomenė pranešė Gazos miesto teritorijoje didžia dalimi sunaikinusi islamistinio „Hamas“ judėjimo tunelį. Kariai senamiesčio kvartaluose Daradže ir Tufoje aptiko maždaug kilometro ilgio tunelį ir sunaikino didelę dalį šachtų, sakoma kariuomenės pranešime. Toliau teigiama, kad pajėgos per operaciją teritorijoje nukovė dešimtis teroristų.
Be to, rasta ginklų ir amunicijos. Vienose kapinėse kariai, kariuomenės duomenimis, aptiko raketų paleidimo rampą. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės.
Izraelio saugumo kabinetas, anot žiniasklaidos, ketvirtadienio vakarą spręs dėl mūšių Gazoje išplėtimo, įskaitant viso Gazos Ruožo okupaciją. Įgyvendindama šį planą, kariuomenė, be kita ko, turėtų įsiveržti į Gazos miestą ir užkariauti teritoriją.
Tačiau kariuomenės vadovybė įspėja dėl tokio žingsnio – tai esą gali pareikalauti nuostolių kariuomenėje ir sukelti grėsmę likusių įkaitų gyvybėms.
