Izraelio pajėgos Gazos mieste sunaikino „Hamas“ tunelį

Be to, rasta ginklų ir amunicijos. Vienose kapinėse kariai, kariuomenės duomenimis, aptiko raketų paleidimo rampą. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės.
Izraelio saugumo kabinetas, anot žiniasklaidos, ketvirtadienio vakarą spręs dėl mūšių Gazoje išplėtimo, įskaitant viso Gazos Ruožo okupaciją. Įgyvendindama šį planą, kariuomenė, be kita ko, turėtų įsiveržti į Gazos miestą ir užkariauti teritoriją.
Tačiau kariuomenės vadovybė įspėja dėl tokio žingsnio – tai esą gali pareikalauti nuostolių kariuomenėje ir sukelti grėsmę likusių įkaitų gyvybėms.