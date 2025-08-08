A. Lukašenką nustebino žurnalisto klausimas dėl kelio ženklo Vilniuje: „Pirmą kartą tai girdžiu“

Viso interviu trukmė – daugiau nei dvi valandos, o patį pokalbio vaizdo įrašą paskelbė ir Baltarusijos propagandinė televizija BELTA.
Nors amerikiečių žurnalistas į Minską atvyko su savo mikrofonu, pokalbis buvo įrašytas su profesionalia baltarusių įranga ir apšvietimu.
„YouTube“ įkeltoje medžiagoje užfiksuotas ir momentas prieš oficialią interviu pradžią, kai S. Shusteris padėkojo A. Lukašenkai už priėmimą. Pastarasis pabrėžė, kad atvykus iš Niujorko ir įveikus sudėtingas saugumo patikras, svečią privaloma priimti rimtai.
Amerikietis pripažino, kad tai buvo „įdomi patirtis, ypač dėl to, kaip Lietuvos pusė tikrina autobusus“.
Jis prisiminė, kaip važiuodamas link Minsko Vilniuje išvydo įspėjamąjį užrašą, kad jis vyksta į „Kremliaus okupuotą Minską“. S. Shusterio paklaustas kaip jis dėl to jaučiasi, A. Lukašenka nejaukiai nusijuokė ir dar pasitikrino: „Taip ir užrašyta?“
„Time“ korespondentas patikino jį, kad tai buvo ne koks plakatas ar reklama, o oficialus kelio ženklas. Esą tai nustebino ir jį patį.
„Mūsų saugumo pajėgos manęs neinformavo, kad mus okupavo Kremlius, – ironizavo Baltarusijos lyderis, šalį valdantis jau 31-ius metus. – Pirmą kartą tai girdžiu.“
Žurnalistas vėliau atskleidė, kad pasienio patikros punkte praleido 5 valandas.
Teigia neturįs planų kandidatuoti kituose prezidento rinkimuose
Interviu A. Lukašenka žurnalui „TIME“ teigia neturįs planų kandidatuoti kituose šalies prezidento rinkimuose, o sūnaus savo įpėdiniu taip pat nemato, praneša Baltarusijos naujienų agentūra BELTA.
„Ne, dabar neturiu jokių planų. Nieko neplanuoju. Vienintelis dalykas, apie kurį pagalvojau, bet niekada neišsakiau, tai kad Trumpas jau beveik 80 metų, o vis dar atrodo gerai... „ – paklaustas apie kandidatavimą kituose rinkimuose sakė jis.
„Tikiuosi, kad mano įpėdinis tęs šalies stabilią raidą“, – sakė A. Lukašenka.
Žurnalistas atkreipė A. Lukašenkos dėmesį, kad Vakarų žiniasklaida galimu įpėdiniu dažnai nurodo jauniausią valstybės vadovo sūnų Nikolajų.
„Ne, jis nėra įpėdinis. Žinojau, kad paklausite to. Ne, ne, ne. Tokiu teiginiu galite jį labai įžeisti“, – sakė Baltarusijos lyderis.
A. Lukašenka spėliojo, kad kitas Baltarusijos prezidentas gali vykdyti šiek tiek kitokią politiką.
„Aš tik norėčiau, kad jie visko negriautų, o darytų taip, kaip aš – remtųsi stipriausiais, statytų ant to, kas jau yra, nuolat vystytų šalį be destruktyvių revoliucinių sukrėtimų. To aš noriu. Jei jie įtikins visuomenę, kad jai reikia kito kelio, gerai, tegul būna“, – sakė jis.
Aliaksandras LukašenkaTimeBaltarusija
