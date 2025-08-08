Izraelio opozicija sprendimą okupuoti Gazos miestą vadina katastrofa

Penktadienį platformoje „X“ Y. Lapidas rašė, kad planuojamas didžiausio Gazos miesto užėmimas atneš įkaitų mirtis ir daugybės Izraelio karių žūtis.
Premjerą Benjaminą Netanyahu, opozicijos lyderio teigimu, į tai pastūmėjo jo kraštutinės dešinės koalicijos partneriai Itamaras Ben-Gviras ir Bezalelas Smotrichas, nepaisydami karinės vadovybės prieštaravimų.
Du ultradešinieji ministrai remia Gazos Ruožo visišką užėmimą ir jame gyvenančių maždaug 2 milijonų palestiniečių išvarymą.
Planą okupuoti Gazos miestą Saugumo kabinetas patvirtino penktadienį anksti ryte.
Prieš kabineto susitikimą B. Netanyahu JAV televizijos kanalui „Fox News“ sakė, kad Izraelis nori perimti viso Gazos Ruožo kontrolę, bet ne okupuoti teritoriją visam laikui. Pasak Izraelio ministro pirmininko, Gazoje turį nelikti palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“, o pati teritorija galiausiai turinti būti perduota kitoms jėgoms.