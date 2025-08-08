U. von der Leyen: Izraelis turi persvarstyti savo sprendimą

U. von der Leyen taip pat ragino užtikrinti neatidėliotiną ir nekliudomą humanitarinės pagalbos patekimą į palestiniečių teritoriją. Taip pat esą turi būti paleisti visi įkaitai, kurie laikomi nežmogiškomis sąlygomis. „Daba reikalingos paliaubos“, – pabrėžė Komisijos vadovė.
Izraelio saugumo kabinetas naktį į penktadienį pritarė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlymui karine jėga perimti Gazos miesto kontrolę ir nuginkluoti palestiniečių smogikų organizaciją „Hamas“.
Ursula von der LeyenIzraelisPalestina
