Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
PasaulisĮvykiai

U. von der Leyen: Izraelis turi persvarstyti savo sprendimą

2025 m. rugpjūčio 8 d. 16:20
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina Izraelį atsisakyti tolesnės karinės eskalacijos Gazos Ruože. „Izraelio vyriausybės sprendimas dar labiau išplėsti karinę operaciją Gazos Ruože turi būti persvarstytas“, – rašė ji tinkle „X“.
Daugiau nuotraukų (1)
U. von der Leyen taip pat ragino užtikrinti neatidėliotiną ir nekliudomą humanitarinės pagalbos patekimą į palestiniečių teritoriją. Taip pat esą turi būti paleisti visi įkaitai, kurie laikomi nežmogiškomis sąlygomis. „Daba reikalingos paliaubos“, – pabrėžė Komisijos vadovė.
Izraelio saugumo kabinetas naktį į penktadienį pritarė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlymui karine jėga perimti Gazos miesto kontrolę ir nuginkluoti palestiniečių smogikų organizaciją „Hamas“.
Ursula von der LeyenIzraelisPalestina
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.