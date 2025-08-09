„Politico“: po V. Putino iškeltų sąlygų D. Trumpo žvilgsnis krypsta į Europos lyderius

Europos sąjungininkai palankiai vertina JAV lyderio žingsnius stiprinti spaudimą Rusijai, tačiau atsargiai stebi naujas diplomatines iniciatyvas, tikėdamiesi, kad jis sugebės pasinaudoti šia galimybe ir pasiekti nuolaidų iš Maskvos, rašo „Politico“.
Aukšto rango Europos pareigūnas, pageidavęs likti anonimu, pareiškė, kad V. Putino pasirengimas susitikti su D. Trumpu yra bendro Vašingtono ir jo sąjungininkų spaudimo rezultatas. Pasak jo, Europa tikisi, kad D. Trumpas tęs griežtesnę politiką.
„Pagaliau V. Putinas ėmėsi veiksmų, ir tai įvyko dėl to, kad D. Trumpas leido tiekti ginklus ir ėmėsi sankcijų. Tai rodo, kad V. Putinas reaguoja į rimtą spaudimą. Dabar mums reikia sustiprinti šį spaudimą, kad pasiektume geresnių rezultatų“, – pabrėžė šis pareigūnas.
Buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje Williamas Tayloras, savo ruožtu, pareiškė, kad būtent Kremlius yra suinteresuotas V. Putino ir D. Trumpo susitikimu. Juk Rusijos diktatorius nori grįžti į „didįjį politinį žaidimą“, o D. Trumpas dėl to gali pasinaudoti įtakos svertais.
