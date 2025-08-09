Nagasakio miestas pagerbė prieš 80 metų nuo atominės bombos žuvusias aukas

Per ceremoniją, skirtą JAV vykdyto Nagasakio miesto bombardavimo atominėmis bombomis aštuoniasdešimtosioms metinėms, miesto meras Shiro Suzuki įspėjo apie didėjantį branduolinio karo pavojų.
„Ši egzistencinė žmonijos krizė tapo neišvengiama kiekvienam iš mūsų, gyvenančių Žemėje“, – sakė S. Suzuki taikos deklaracijoje, paskelbtoje per kasmetinę atminimo ceremoniją.
Meras paragino pasaulį pasimokyti iš istorijos ir užtikrinti, kad Nagasakis liktų paskutiniu nuo branduolinių smūgių nukentėjusiu miestu.
Ceremonijos metu 11:02 val. (5:02 val. Lietuvos laiku) aukos buvo pagerbtas tylos minute, žyminčia laiką, kai 1945 m. rugpjūčio 9 d. virš Nagasakio susprogdinta JAV paleista atominė bomba „Fat Man“.
Vien Nagasakyje nuo jos žuvo apie 70 tūkst. žmonių, dar 75 tūkst. liko sužeisti.
Trimis dienomis anksčiau, Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, JAV sunaikino Japonijos miestą Hirošimą kita atomine bomba, pirmą kartą panaudodamos branduolinį ginklą prieš žmones.
1945 m. rugpjūčio 15 d. Japonija pasidavė, o Hirošima ir Nagasakis tapo karo baisybių simboliais.
S. Suzuki sakė, kad šiandien pasaulis kenčia nuo užburto konfrontacijos ir susiskaldymo rato, kurį būtina įveikti.
Jis pabrėžė, kad pilietinė visuomenė turi didelę galią, paminėdamas Japonijos organizaciją „Nihon Hidanky“, kuri praėjusiais metais apdovanota Nobelio taikos premija už pastangas siekti pasaulio be branduolinių ginklų.
Šį pilietinį judėjimą sudaro išgyvenusieji Hirošimos ir Nagasakio bombardavimus.
Nagasakio meras dar kartą paragino Japonijos vyriausybę prisijungti prie branduolinius ginklus draudžiančios 2017 m. Jungtinių Tautų (JT) sutarties, pakartodamas savo kolegos iš Hirošimos reikalavimą, išsakytą per atminimo ceremoniją prieš tris dienas.
JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas paminėjo Nagasakio bombardavimo aukas savo įraše socialiniame tinkle „X“.
„Praėjus 80 metams nuo Nagasakio sunaikinimo atomine bomba, mes prisimename dešimtis tūkstančių per akimirką žuvusių žmonių“, – rašė jis.
„Dirbkime kartu, kad kuo greičiau sukurtume pasaulį be branduolinių ginklų“, – pridūrė JT vadovas.