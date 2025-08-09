Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

Naujasis Lenkijos prezidentas jau rugsėjį lankysis Baltuosiuose rūmuose

2025 m. rugpjūčio 9 d. 14:16
Naujasis Lenkijos naujasis nacionalistinių pažiūrų prezidentas Karolis Nawrockis gavo kvietimą susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu per darbo vizitą Baltuosiuose rūmuose kitą mėnesį, šeštadienį pranešė Lenkijos prezidento administracija.
Daugiau nuotraukų (1)
Kvietimas buvo išsiųstas kartu su JAV prezidento sveikinimo žinute K. Nawrockio inauguracijos proga trečiadienį, teigiama pranešime.
Dešiniųjų konservatorių atstovas ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko politinis oponentas, yra atviras Trumpo gerbėjas.
42-jų istorikas formaliai yra nepriklausomas, tačiau laikomas artimu nacionalistinei Teisės ir teisingumo partijai (PiS). Birželio pradžioje jis minimalia persvara laimėjo antrąjį prezidento rinkimų turą.
D. Trumpas politikos naujoką pasaulio arenoje K. Nawrockį jau priėmė gegužę per Lenkijos prezidento rinkimų kampaniją. Po to Baltieji rūmai paskelbė nuotrauką, kurioje abu vyrai Ovaliajame kabinete laiko iškeltus nykščius.
Ekspertų vertinimu, šis vizitas ir nuotrauka buvo tuomet padidino K. Nawrockio šansus laimėti rinkimus.
 
LenkijaBaltieji RūmaiKarolis Nawrockis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.