Šaudynės JAV: ginkluotas užpuolikas prie Ligų kontrolės centro būstinės Atlantoje nušovė policininką

Policijos teigimu, per susišaudymą, kurio metu CDC teritorijoje buvo paleista keletas šūvių, niekas kitas nežuvo ar nebuvo sužeistas.
„Atvykę pareigūnai rado mirtinai sužeistą Dekalbo apygardos policijos pareigūną“, – spaudos konferencijoje sakė Atlantos policijos viršininkas Darinas Schierbaumas.
Vėliau buvo nustatyta nušauto policijos pareigūno tapatybė. Tai – 33-ejų Davidas Rose’as iš Dekalbo apygardos policijos departamento. Departamento pranešime teigiama, kad jis turėjo nėščią žmoną ir du vaikus.
Šaulio tapatybė kol kas nėra nustatyta.
D. Schierbaumas sakė, kad tyrimas yra dar pernelyg ankstyvoje stadijoje, jog būtų galima komentuoti CNN ir „New York Times“ pranešimus, esą šaulys dėl neapibrėžtos ligos, kuria jis galėjo sirgti, kaltino skiepus nuo koronaviruso.
Pranešimuose teigiama, kad vyro tėvas penktadienį pranešė valdžios institucijoms, jog šis ketina nusižudyti.
Šaudynės prasidėjo prieš 17 val. vietos laiku (vidurnaktį Lietuvos laiku) netoli CDC būstinės ir vaistinės, sakė D. Schierbaumas.
Įtariamasis, kuris, policijos manymu, veikė vienas, rastas negyvas vaistinės „CVS“ antrajame aukšte su šautine žaizda, leidžiančia daryti prielaidą, kad tai buvo savižudybė.
„Šaulys yra miręs, ir nėra jokių civilių, kurie būtų sužeisti per šį aktyvaus šaulio incidentą“, – žurnalistams sakė Atlantos meras Andre Dickensas.
Iš CDC teritorijoje esančio vaikų darželio į netoliese esančią mokyklą buvo saugiai evakuoti 92 vaikai, iš kur juos pasiėmė šeimos.
„Mes, (CDC bendruomenė – ELTA), esame sukrėsti šiandienos išpuolio prie mūsų E. Roybalo būstinės“, – rašė CDC direktorė Susan Monarez, girdama, jos žodžiais, drąsų žuvusį policininką.
Džordžijos gubernatorius Brianas Kempas taip pat išreiškė pagarbą tiems, kurie „atsiliepia į kvietimą tarnauti ir gina savo bendrapiliečius“.
„Prašome prisijungti prie mūsų ir melstis už juos bei už visus, kurie šį vakarą nukentėjo netoli CDC būstinės“, – ragino gubernatorius.