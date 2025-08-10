Apklausa: dauguma Vokietijos gyventojų pasisako už Palestinos valstybės pripažinimą

Užsienio politikos žurnalo „Internationale Politik“ užsakymu „Forsa“ instituto atliktoje apklausoje 54 proc. respondentų atsakė „taip“ į klausimą „Ar Vokietija turėtų dabar pripažinti Palestiną kaip valstybę?“ 31 proc. jų šiai idėjai nepritarė.
Apklausa, kurioje dalyvavo 1 001 Vokietijos gyventojas, buvo atlikta liepos pabaigoje.
Rytų Vokietijoje palaikymas buvo šiek tiek didesnis (59 proc.) nei vakarinėje šalies dalyje (53 proc.). Jis taip pat buvo ypač didelis tarp 18–29 metų amžiaus (60 proc.) ir 60 metų bei vyresnių asmenų (58 proc.).
Tarp Kairiųjų partijos rėmėjų 85 proc. pasisakė už pripažinimą. Taip pat – 66 proc. žaliųjų ir 52 proc. socialdemokratų rėmėjų.
Mažiau paramos būta tarp konservatyvaus aljanso CDU/CSU (48 proc.) ir kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (45 proc.) rėmėjų.
Vokietijos vyriausybė teigia remianti dviejų valstybių sprendimą, pagal kurį izraeliečiai ir palestiniečiai taikiai gyventų vieni šalia kitų. Tačiau Palestinos pripažinimą ji laiko galutiniu žingsniu taikos derybų proceso pabaigoje.
Beveik 150 iš 193 Jungtinių Tautų valstybių narių jau yra pripažinusios Palestiną. Atsižvelgiant į Izraelio vykdomas karines operacijas Gazos Ruože, per kurias žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, vis daugiau šalių rengiasi pasekti šiuo pavyzdžiu.
Prezidentas Emmanuelis Macronas paskelbė, kad Prancūzija šį žingsnį žengs rugsėjo mėnesį. Kanada ir JK taip pat pažadėjo pripažinti Palestiną su tam tikromis sąlygomis.