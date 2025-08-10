Austrijoje vyras važiavo įsikibęs į greitąjį traukinį ir išgyveno

Geležinkelių atstovas Herbertas Hoferis AFP pranešė, kad vyras šeštadienį vėlai vakare įsikibo į traukinio išorę St. Poelten mieste, į vakarus nuo Vienos, ir vėliau buvo įsodintas į traukinį, kai šis buvo sustabdytas avariniu būdu.
„Tai neatsakinga, tokio pobūdžio veiksmai paprastai baigiasi mirtimi“, – sakė H. Hoferis.
„Žmogus ne tik rizikuoja, bet jei atsiduria po traukiniu, atvyksta gelbėtojai, policija, ugniagesiai“, – pridūrė jis.
„Railjet“ traukinys važiavo iš Ciuricho Šveicarijoje į Austrijos sostinę ir iš Sankt Poelten išvyko laiku, bet į Vieną atvyko vėluodamas septynias minutes, sakė H. Hofer.
Austrijos bulvarinis laikraštis „Heute“ citavo vieną iš traukinio keleivių, kuris sakė, kad vyras šoko į tarpą tarp dviejų vagonų, kai traukinys pradėjo važiuoti iš numatytos stotelės Sankt Poelten.
„Heute“ sakė, kad vyras pasinaudojo tuo, kad buvo stotyje, ir platformoje surūkė cigaretę.
Vyrą netrukus pradėjo daužyti langus, kad atkreiptų dėmesį, teigė „Heute“, todėl traukinio konduktorius įjungė avarinį stabdį, kol traukinio įgula paėmė vyrą į traukinį.
„Konduktorius tikrai labai griežtai su juo pasikalbėjo“, – vienas keleivis sakė „Heute“.
24 metų alžyrietis keleivis buvo išvestas policijos po to, kai traukinys atvyko į Vienos Meidlingo stotį, pranešė „Heute“.
Sausį 40 metų vengras išgyveno, 32 kilometrus laikydamasis įsikibęs Vokietijos greitojo traukinio, taip pat po to, kai traukinys pajudėjo jam nebaigus rūkyti cigaretės.