Tel Avive dešimtys tūkstančių žmonių protestavo prieš planus plėsti karą Gazoje

2025 m. rugpjūčio 10 d. 09:22
Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Tel Avivo gatves protestuodami prieš vyriausybės planus išplėsti karą Gazoje, šeštadienį pranešė Izraelio žiniasklaida.
Mitingą surengė „Hamas“ pagrobtų ir į Gazos Ruožą išvežtų įkaitų artimųjų forumas. Šeimos baiminasi, kad planuojamos kariuomenės operacijos sukels pavojų jų artimiesiems.
„Mano Yossi žuvo dėl kovų intensyvumo. Jį užmušė karinių oro pajėgų raketa toje vietoje, kur jis buvo laikomas“, – pasak laikraščio „Haaretz“, susirinkusiems sakė Nira Sharabi, žuvusio įkaito Yossi Sharabi našlė.
Penktadienį ministro pirmininko Benjamino Netanyahu saugumo kabinetas patvirtino planus išplėsti karinę operaciją ir užimti Gazos miestą – didžiausią karo nuniokotoje Palestinos teritorijoje – galbūt siekiant perimti ir visos pakrantės teritorijos kontrolę.
Kariškiai mano, kad įkaitai laikomi ne jos kontroliuojamose vietovėse, tarp kurių gali būti ir Gazos miestas.
Izraelio valdžios institucijų skaičiavimais, „Hamas“ nelaisvėje tebėra 50 įkaitų, iš kurių apie 20, kaip manoma, yra gyvi.
 
