A. Lukašenkos elgesys nustebino internautus: „Šiandien nieko šlykštesnio nepamatysite“

Tačiau internautų dėmesį atkreipė kita vizito detalė. Vienu metu A. Lukašenka paėmė vieną iš rapsų aliejaus butelių, atkimšo jį ir gurkštelėjo tiesiai iš kaklelio.
„Tai tikrai geras produktas. Jei norite būti sveiki, turite vartoti šį aliejų“, – pareiškė jis, pridūręs, kad esą pats tiki vietoje užaugintų produktų nauda.
Valstybinio mokslo ir praktikos centro augalų skyriaus vadovė Jadvyga Piljuk suskubo patvirtinti, kad šis produktas itin mėgstamas vyresnio amžiaus gyventojų dėl savo savybių.
„Moksliniai tyrimai rodo, kad rapsų aliejus gerina regėjimą, lėtina senėjimo procesus, padeda išvengti demencijos ir teigiamai veikia nervų sistemą,“ – aiškino ji. J. Piljuk taip pat pasidžiaugė, kad Vokietijoje, Anglijoje ir Čekijoje rapsų aliejus neretai kainuoja brangiau nei saulėgrąžų aliejus.
Tuo metu populiarus Baltarusijos opozicijos kanalas „NEXTA“ negailėjo pašaipų A. Lukašenkai.
„Baltarusijos diktatorius Lukašenka ragauja rapsų aliejų. Šiandien nieko šlykštesnio nepamatysite“, – vaizdo įrašą komentuoja vienas iš moderatorių.
Kitas komentatorius atkreipė dėmesio į įraše girdimus žodžius „tai salotoms“.
„...Su bulvėmis, žinoma!“, – juokėsi „X“ vartotojas.
Tai ne pirmas kartas kai A. Lukašenka patraukia internautų dėmesį dėl savo vizitų derliaus nuėmimo metu. Ko geriausio plačiausiai nuskambėjęs diktatoriaus vaizdo įrašas buvo įrašytas su amerikiečių aktoriumi Stevenu Seagalu.
Tą kartą Baltarusijos lyderis aktorių vaišino morkomis, kurias pats ir nuskuto. Jis taip pat padovanojo S. Seagalui baltarusišką arbūzą.
Žada palikti postą
Kalbėdamas su „Time“, A. Lukašenka praėjusią savaitę užsiminė, jog gali nesiekti dar vienos – jau septintos – kadencijos.
„Nieko neplanuoju,“ – tvirtino jis ir kategoriškai paneigė, kad jo įpėdiniu galėtų tapti sūnus Nikolajus. Pasak prezidento, jis buvo pasiruošęs pasitraukti dar ankstesnės kadencijos metu, tačiau esą visuomenė tam nebuvo pasirengusi.
Paskutiniai rinkimai Baltarusijoje įvyko 2025 m. sausio 26 d., oficialiais duomenimis, A. Lukašenka juos laimėjo surinkęs 87 proc. balsų. Tačiau daugelis valstybių, tarp jų ir Lietuva, šių rinkimų nepripažino.
Po ankstesnių, 2020 m. rinkimų, šalyje kilo masiniai protestai prieš režimą, kurį opozicija kaltino rinkimų klastojimu. Tada į gatves išėjo šimtai tūkstančių žmonių, daugelis buvo sulaikyti, dalis nuteisti, kiti priversti emigruoti. „Human Rights Watch“ duomenimis, iki 2020 m. pabaigos Baltarusijoje buvo sulaikyta mažiausiai 33 tūkst. asmenų.