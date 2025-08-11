Liūdna diena visai šaliai: mirė per žiaurų išpuolį pašautas kandidatas į Kolumbijos prezidentus

„Tu visada būsi mano gyvenimo meilė. Ačiū tau už meilės kupiną gyvenimą“, – savo „Instagram“ paskyroje parašė Maria Claudia Tarazona.
„Ilsėkis ramybėje, mano gyvenimo meile. Aš pasirūpinsiu mūsų vaikais“, – pridūrė ji.
Parlamentaro būklė vėl tapo kritinė, kai jis patyrė naują kraujavimą į smegenis, susijusį su pasikėsinimu nužudyti, šeštadienį pranešė jį gydžiusi klinika.
Birželio 7 d. per mitingą sostinės Bogotos darbininkų gyvenamajame rajone tris kartus buvo šauta į 39 metų konservatorių kandidatą, du šūviai pataikė jam į galvą.
Teisėsaugos institucijos suėmė šešis su išpuoliu susijusius įtariamuosius, įskaitant 15 metų paauglį, kuris, kaip įtariama, šaudė į M. Uribe, ir kaip galimus išpuolio organizatorius nurodė disidentų grupę iš nebeegzistuojančios partizanų grupuotės FARC.
Liepos viduryje M. Uribe buvo šiek tiek pagerėję ir jis po kelių operacijų pradėjo neurologinę reabilitaciją.
M. Uribe paliko mažametį sūnų ir tris žmonos paaugles dukras, kurias jis priėmė kaip savas.
„Šiandien šaliai liūdna diena, – pirmadienį platformoje „X“ parašė Kolumbijos viceprezidentė Francia Marquez. – Smurtas negali toliau ženklinti mūsų likimo. Demokratija kuriama ne kulkomis ar krauju, ji kuriama pagarba, dialogu.“
Buvusio dešiniųjų pažiūrų prezidento Alvaro Uribe, su kuriuo jo nesiejo giminystės ryšiai, Demokratinio centro partijos narys M. Uribe spalio mėnesį paskelbė ketinantis dalyvauti 2026 m. gegužę rengiamuose prezidento rinkimuose ir pakeisti kairįjį prezidentą Gustavo Petro.
Pasikėsinimas atgaivino nuogąstavimus, kad Kolumbijoje gali sugrįžti devintojo ir dešimtojo dešimtmečių smurtas, kai politinės žmogžudystės ir išpuoliai buvo įprastas reiškinys.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, dažnai kritikuojantis kairiąją G. Petro vyriausybę, pirmadienį, paskelbus apie M. Uribe mirtį, pareikalavo teisingumo.
„Jungtinės Valstijos solidarizuojasi su jo šeima ir su Kolumbijos žmonėmis, tiek gedėdamos, tiek reikalaudamos teisingumo kaltiesiems“, – platformoje „X“ rašė M. Rubio.