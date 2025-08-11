Prancūzijoje automatiškai išsijungė 4 atominės jėgainės reaktoriai: kaltos medūzos

Paveikti filtrai, anot duomenų, yra ne branduoliniame elektrinės sektoriuje. Trys reaktoriai automatiškai buvo išjungti sekmadienį nuo 23.00 iki 24.00 val., o ketvirtas – pirmadienio rytą 6.20 val. Dar du reaktoriai dėl techninės priežiūros darbų ir taip yra išjungti. Technikai dirba, kad „saugiai atnaujintų“ gamybą, pranešė EFD.
Gravelino branduolinė elektrinė yra už daugiau kaip 20 km į šiaurės rytus nuo Kalė miesto Prancūzijos Šiaurės jūros pakrantėje. Šešis reaktorius, kurių kiekvieno galia yra 900 megavatų, turinti jėgainė yra didžiausia branduolinė elektrinė Vakarų Europoje. Iki 2040 metų turėtų pradėti veikti dar du reaktoriai, kurių kiekvieno galingumas sieks 1 600 megavatų.