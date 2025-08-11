Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

Prancūzijoje automatiškai išsijungė 4 atominės jėgainės reaktoriai: kaltos medūzos

2025 m. rugpjūčio 11 d. 17:09
Šiaurės Prancūzijoje medūzos užkimšo branduolinės elektrinės aušinimo siurblius – dėl to automatiškai išsijungė keturi jėgainės reaktoriai. Gravelino elektrinė sustabdyta dėl „masinio ir nenumatyto medūzų antplūdžio siurblinių filtrų būgnuose“, pirmadienį pranešė operatorė EDF. „Incidentas neturėjo įtakos įrenginių ar personalo saugumui ar aplinkai“, – nurodoma pranešime.
Daugiau nuotraukų (1)
Paveikti filtrai, anot duomenų, yra ne branduoliniame elektrinės sektoriuje. Trys reaktoriai automatiškai buvo išjungti sekmadienį nuo 23.00 iki 24.00 val., o ketvirtas – pirmadienio rytą 6.20 val. Dar du reaktoriai dėl techninės priežiūros darbų ir taip yra išjungti. Technikai dirba, kad „saugiai atnaujintų“ gamybą, pranešė EFD.
Gravelino branduolinė elektrinė yra už daugiau kaip 20 km į šiaurės rytus nuo Kalė miesto Prancūzijos Šiaurės jūros pakrantėje. Šešis reaktorius, kurių kiekvieno galia yra 900 megavatų, turinti jėgainė yra didžiausia branduolinė elektrinė Vakarų Europoje. Iki 2040 metų turėtų pradėti veikti dar du reaktoriai, kurių kiekvieno galingumas sieks 1 600 megavatų.
PrancūzijaAtominė elektrinė (AE)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.