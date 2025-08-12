Lenkija išsiųs iš šalies 63 ukrainiečius ir baltarusius dėl koncerto metu sukeltų neramumų

Šeštadienį Varšuvoje vykusiame baltarusių reperio Makso Koržo pasirodyme šie asmenys buvo atsakingi dėl „neramumų, agresyvaus elgesio ir tam tikrų provokacijų“, žurnalistams sakė D. Tuskas.
57 ukrainiečiai ir šeši baltarusiai „turės palikti šalį savo noru arba prievarta“, sakė D. Tuskas, pridurdamas, kad visi turi gerbti įstatymus, nesvarbu, kokia jų pilietybė.
Lenkija „negali leisti, kad būtų kurstomos antiukrainietiškos nuotaikos“, – pridūrė D. Tuskas, kurio šalis nuo 2022 m. Rusijos invazijos pradžios yra tvirta Ukrainos rėmėja. – Lenkijos ir Ukrainos konfliktas tikrai būtų dovana (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui.“
Internete dalijamasi filmuota medžiaga, kurioje matyti, kaip per repo koncertą šeštadienį nacionaliniame stadione žiūrovai šturmuoja areną. Vietos žiniasklaida pranešė, kad ten buvo 70 000 žmonių.
Policijos pranešime sakoma, kad „pareigūnai sulaikė 109 asmenis už daugybę pažeidimų ir nusikaltimų, tokių kaip narkotikų laikymas, apsaugos darbuotojų užpuolimas, pirotechnikos priemonių laikymas ir nešiojimasis, taip pat įsibrovimas į masinio renginio teritoriją“.
Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti, kaip vienas koncerto lankytojas mojavo Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) – partizanų grupuotės, bendradarbiavusios su nacistine Vokietija – vėliava. Šis simbolis uždraustas pagal Lenkijos įstatymus.
„Matėme, kad ten buvo demonstruojamos įvairios vėliavos ir simboliai, – nepriklausomam naujienų kanalui TVN24 sakė policijos atstovas spaudai Robertas Szumiata. – Surinkome visus šiuos įrodymus ir nusiuntėme prokuratūrai.“
