B. Netanyahu: Iranas vis dar turi daugiau kaip 400 kg prisodrinto urano

2025 m. rugpjūčio 13 d. 08:10
Po Izraelio ir JAV smūgių Irano branduoliniams objektams nebuvo aišku, kas atsitiko su daugiau kaip 400 kg prisodrinto urano. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dabar interviu pareiškė, kad, jo vertinimu, šis uranas nebuvo sunaikintas. „Jie dar turi 400 kg“, – sakė jis stočiai „i24news“. Šis kiekis yra „būtina, tačiau nepakankama sąlyga branduolinei bombai pasigaminti“, – pridūrė premjeras.
Izraelis birželį 12 dienų kariavo su Iranu ir kartu su JAV bombardavo pagrindinius šalies branduolinius objektus. B. Netanyahu sakė, kad Teherano branduolinė programa per atakas buvo nublokšta kelerius metus atgal. „Jie dabar negali įgyvendinti planų, kuriuos norėjo“, – teigė jis.
Tarptautinė atominės energijos agentūra pranešė, kad Iranas, be kita ko, turi daugiau kaip 400 kg urano, kurio grynumas yra 60 proc., ir tai beveik pakankamas grynumo laipsnis ginklams gaminti. Diplomatų duomenimis, jei uranas būtų toliau sodrinamas iki 90 proc., jis galėtų būti panaudotas keliems branduoliniams ginklams sukurti.
TATENA po JAV ir Izraelio atakų Irane buvo suinteresuota išsiaiškinti, kur yra ši medžiaga. „Mes nežinome, kur medžiaga galėtų būti“, – birželį stočiai „CBS News“ sakė TATENA vadovas Rafelis Grossis.
Vadovybė Teherane tikina neketinanti kurti branduolinio ginklo.
