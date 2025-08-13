Rugpjūčio 12 d. vienas platformos „X“ naudotojas paskelbė, kad žemėlapių sistemoje „Yandex Maps“ pastebėjo kelias anksčiau Valdajuje dislokuotas oro gynybos sistemas, apie kurias pirmiau nebuvo pranešta. RFE / RL žurnalistas Markas Krutovas šį radinį patvirtino ir interaktyviame žemėlapyje pažymėjo visas rajone esančias sistemas.
Pirmoji priešlėktuvinės gynybos sistema, įrengta vos už kelių kilometrų nuo V. Putino rezidencijos Valdajuje, buvo identifikuota 2023 m. sausį. Po pusantrų metų, 2024 m. liepą, RFE / RL pranešė, kad netoli rezidencijos pastebėta dar viena sistema „Pancir-S1“.
Kaip pažymi RFE / RL, šiuo metu aplink V. Putino rezidenciją priešlėktuvinės gynybos sistemų yra tik penkis kartus mažiau nei visoje Maskvoje ir ją supančiame regione.
Vladimiras PutinasRusijarezidencija
