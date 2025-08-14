Jungtinėje Karalystėje už grotų pasiųsti trys lietuviai: pavogė automobilių už įspūdingą sumą

28 metų Osvaldas Milius, 34 metų Mindaugas Savickas ir 26 metų Kornelijus Girdeika praėjusių metų vasarą Kembridžšyre ir Linkolnšyre pavogė 22 automobilius.
Tarp pavogtų transporto priemonių buvo 16 „Range Rover“, du „Land Rover Discovery“, „Jaguar F-Pace“, BMW 118 ir „Jaguar XF“. Taip pat bandyta pavogti E klasės „Mercedes“.
Visos „Jaguar“ ir „Land Rover“ transporto priemonės buvo pagamintos iki 2019-ųjų. Nusikaltimai įvyko skirtinguose JK miestuose ir dažniausiai buvo įvykdyti paryčiais.
Gauja naudojo sudėtingą įrangą, kad patektų į automobilius ir juos nuvairuotų. Policijai radus 15 pavogtų automobilių Piterbore ir Linkolnšyre, ant jų buvo pritvirtinti klonuoti numerio ženklai.
Trijulė su automobiliais buvo susieta ištyrus pirštų atspaudus ir DNR, rastus ant vandens butelio pilkame „Range Rover“. Šis automobilis buvo pavogtas praėjusių metų gegužės 4-ąją, o jau po trijų dienų rastas Piterbore.
K. Girdeikos pirštų atspaudų rasta ant klonuotos numerio lentelės, pritvirtintos prie balto „Range Rover“, pavogto gegužės 14-ąją.
O. Milius ir M. Savickas buvo užfiksuoti vaizdo stebėjimo kameromis, kai rugpjūčio 18-ąją degalinėje naudojosi pavogtu mėlynu BMW 118.
Be to, suradus Piterbore pavogtą juodą „Range Rover“, ant vairuotojo durelių buvo aptikti M. Savicko pirštų atspaudai.
Sulaikius vyrus, buvo konfiskuoti jiems priklausantys mobilieji telefonai. Išanalizavus įrenginius, gauta įrodymų, kurie juos susiejo su transporto priemonių judėjimu.
Visi trys vyrai prisipažino rengę sąmokslą vogti automobilius ir trečiadienį buvo nuteisti Hantingtono teisme.
O. Milius taip pat pripažino kaltę dėl sąmoningo atvykimo į Jungtinę Karalystę, pažeidžiant įsakymą dėl deportacijos. Jis buvo įkalintas 53 mėnesiams.
Tuo tarpu M. Savickas buvo įkalintas 33 mėnesiams, o K. Girdeika – 32 mėnesiams.
„Ši gauja vykdė sudėtingą operaciją, nes vogė aukštos klasės automobilius, mažai galvodama apie tai, kokį poveikį jų veiksmai daro kitiems. Norėčiau padėkoti kolegoms iš Linkolnšyro policijos, taip pat „Jaguar Land Rover“ apsaugos komandai už jų svarbią pagalbą, padėjusią patraukti atsakomybėn šių vagysčių vykdytojus“, – teigė policijos seržantas Craigas Trevoras.
„Jaguar Land Rover“ įdiegė saugumo atnaujinimus, kad padėtų apsaugoti automobilius nuo šiuo atveju naudotos taktikos, o naujesniuose modeliuose įdiegtos papildomos saugumo priemonės, padedančios užkirsti kelią vagystėms.
Jungtinė KaralystėVagystėAutomobiliai
Rodyti daugiau žymių