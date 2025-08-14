Rusijos delegacija į Aliaską išskrido žymiuoju „kokaino“ lėktuvu: priminė seną istoriją

Pasak TASS, šiame reise gali būti viena iš išankstinių derybų grupių. Į Rusijos delegacijos sudėtį įtraukti užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas, gynybos ministras Andrejus Belousovas, finansų ministras Antonas Siluanovas ir specialusis prezidento atstovas Kirilas Dmitrijevas.
Lėktuvas plačiai nuskambėjo prieš septynerius metus, kai Argentinos sostinėje Buenos Airėse iš Rusijos ambasados patalpų buvo konfiskuota beveik 400 kg kokaino. Po operacijos Argentinos tarnybos paskelbė šio orlaivio nuotrauką, teigdama, kad būtent juo narkotikai galėjo būti atgabenti į šalį, pasinaudojant Rusijos URM diplomatine pašto sistema.
Tyrimo duomenimis, 2016 m. verslininkas Andrejus Kovalčiukas įsigijo narkotikų Argentinoje. Jie buvo sudėti į lagaminus ir paslėpti prie ambasados veikiančios mokyklos sandėlyje.
Tuometis ambasados ūkvedys Ali Abjanovas juos supakavo į specialų popierių, užantspaudavo vašku, imituojant diplomatinę siuntą.
Pasibaigus jo kadencijai, naujasis ūkvedys aptiko įtartiną krovinį, o saugumo tarnyba, jį atplėšusi, aptiko kokainą.
Argentinos policija narkotikus konfiskavo ir sunaikino, o lagaminuose juos pakeitė miltais, kuriuos 2017 m. gruodžio 12 d. iš Buenos Airių į Maskvą bandė gabenti A. Abjanovas, verslininkai Vladimiras Kalmykovas ir Ištimiras Chudžamovas.
Visi trys buvo sulaikyti vietoje, o A. Kovalčiukas suimtas Vokietijoje ir perduotas Rusijai. 2021 m. Maskvos teismas pripažino visus keturis kaltais, nors jie savo kaltės nepripažino, tvirtindami, kad vertėsi legalia prekyba kava, cigarais ir pusbrangiais akmenimis, o narkotikai lagaminuose atsirado nežinia kaip.
Aiškus derybų laikas
Kremlius pranešė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį per istorinį viršūnių susitikimą Aliaskoje aptars Ukrainos „krizės“ sprendimo būdus.
Tai bus pirmasis susitikimas tarp dabartinių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 m. Jis vyks D. Trumpui deklaruojant tikslą užbaigti beveik trejus su puse metų trunkančią Rusijos karinę kampaniją Ukrainoje.
„Turbūt visiems aišku, kad pagrindinė tema bus Ukrainos krizės sprendimas“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Putino patarėjas Jurijus Ušakovas.
„Žinoma, bus aptarti ir platesni taikos ir saugumo užtikrinimo klausimai, taip pat aktualūs tarptautiniai ir regioniniai klausimai“, – pridūrė jis.
Jo teigimu, derybos Aliaskoje prasidės 11:30 val. vietos laiku (22:30 val. Lietuvos laiku).
Jos vyks „akis į akį“ tarp V. Putino ir D. Trumpo, dalyvaus tik jų vertėjai, sakė patarėjas.
„Po to vyks delegacijų derybos, kurios tęsis per darbo pusryčius“, – pridūrė J. Ušakovas.
